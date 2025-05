Keanu Reeves es un ángel guardián en el tráiler de Good Fortune

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

Lionsgate ha lanzado el primer tráiler de Good Fortune, el debut como realizador de Aziz Ansari. Escrita, dirigida y protagonizada por Ansari, Good Fortune sigue a Gabriel (Keanu Reeves), un ángel bienintencionado, pero torpe, que se entromete en la vida de un trabajador precario, Arj (Ansari), y de un acaudalado inversor de capital de riesgo (Seth Rogen).

El tráiler comienza con Gabriel hablando con Martha (Sandra Oh). "¿Hay alguna manera de que tenga tareas más significativas? Quiero guiar a la gente. Quiero cambiar sus vidas", asegura él. "Para salvar un alma perdida tienes que encontrar un alma perdida", contesta Martha.

Es entonces cuando Gabriel encuentra a Arj. "Estoy aquí para salvarte", le dice el ángel, que explica que su principal función es salvar a conductores que usan el móvil mientras están al volante. "Espera, ¿me estás diciendo que tengo un ángel de la guarda de bajo presupuesto?", pregunta Arj. "Algo así", responde Gabriel.

Lionsgate presentó imágenes del filme en la CinemaCon del año pasado, donde Ansari explicó que, con Good Fortune, ha cumplido su objetivo de pasarse a la comedia. "Las películas nos permiten vivir la vida desde la perspectiva de otra persona. Si puedes escribir sobre cosas con las que todos están lidiando pero de las que nadie habla, estás en buen camino. Esta película trata sobre lo que mucha gente está viviendo: atravesar dificultades", declaró.

Cuando surgió el nombre de la estrella de John Wick para el papel de Gabriel, Ansari confesó a Entertainment Weekly que al principio no estaba seguro de que funcionara. "Ese tipo parece que está en otro planeta, ¿sabes a lo que me refiero? No parecía que pudiéramos interactuar." Pero cuando se conocieron en Londres, Ansari cuenta: "En cuanto lo vi, con el pelo largo y todo, pensé: 'Tiene que ser él'".

Cuando Reeves finalmente aceptó participar, el cineasta recuerda: "No podía creerlo. Simplemente transformó la película en otra cosa, y me emocioné muchísimo. Todavía estoy emocionado".