Keanu Reeves actualiza el estado de Constantine 2

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Constantine 2, la secuela de la película protagonizada por Keanu Reeves, continúa viento en popa. Meses después de los rumores de su cancelación y posterior desmentido por parte de Warner Bros., ahora han sido el propio actor y el director Francis Lawrence quienes se han pronunciado al respecto.

Reeves participó en un evento de preguntas y respuestas en la plataforma de Reddit. Allí, un fan le preguntó si había podido hablar con James Gunn, el nuevo presidente de DC Studios, acerca de Constantine 2. "Sí", confirmó el intérprete, a la vez que aseguraba estar entusiasmado por poder ver la película.

Una vez más, el actor se ha mostrado muy motivado de cara al proyecto. "No sé si era un asunto pendiente pero definitivamente fue un papel que me encantó", indicaba en una entrevista a principios de año. "Y creo que Francis Lawrence, el director, hizo un trabajo increíble. Me encantó interpretar a ese personaje y realmente disfruté la película", mencionaba.

Precisamente Lawrence ha querido extenderse algo más acerca de Constantine 2. "Hemos tenido muchos obstáculos", reconoce en declaraciones a The Wrap. "Keanu, Akiva [Goldsman] y yo hemos intentado a lo largo de los años recuperar algo de control sobre el personaje, porque había ido de mano en mano", explica.

"Creo que NBC hizo una serie de televisión y luego J.J. [Abrams] iba a intentar hacer algo. Y después el régimen en DC cambió y ellos tienen sus planes", continúa el cineasta. "Pero afortunadamente, logramos recuperar algo de control y comenzamos a trabajar en algunas ideas para Constantine 2, lo cual nos emociona mucho", manifiesta, feliz de poder regresar al personaje casi 20 años después.

"Todavía es el comienzo, ya que la huelga lo suspendió por un tiempo. Así que probablemente comenzaremos a reunirnos nuevamente después del Día de Acción de Gracias y volveremos a indagar para intentar llevarlo a cabo", sentencia en referencia al enfoque del filme.