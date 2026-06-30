Algo acecha bajo el agua en el claustrofóbico tráiler de La boca del Diablo - PRIME VIDEO

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

La boca del Diablo, el nuevo filme de Jeff Wadlow, director de títulos como Verdad o Reto o Fantasy Island, estrena tráiler oficial. La película de terror acuático, protagonizada por Kathryn Newton, Lana Condor, Gavin Casalegno, Nico Hiraga y Tommi Rose, se estrenará el 29 de julio en Prime Video.

Ambientada en el entorno de cuevas costeras de Tailandia, el adelanto de la película comienza como cualquier otra historia de adolescentes, disfrutando de sus vacaciones como si no hubiera un mañana. "Esta es la última aventura juntos antes de empezar nuestras vidas", dice una voz en off.

Seguidamente, el grupo llega a la boca del Diablo donde se adentrarán a una tenebrosa y claustrofóbica cueva que, haciendo honor a su nombre, parece una boca repleta de dientes afilados. "No me da miedo el agua, si no lo que hay en ella", confiesa una de las protagonistas.

Con algún que otro sobresalto, los jóvenes se adentran de lleno en su "última aventura juntos", una frase en principio inocente que quizá sea más real de lo que les gustaría cuando descubren que algo acecha bajo el agua.

ALGO ACECHA EN LAS CUEVAS DE LA BOCA DEL DIABLO

"Cinco amigos se embarcan en una última aventura por la impresionante costa de Tailandia, ansiosos por vivir una experiencia inolvidable antes de comenzar la vida adulta. Se apuntan a una excursión guiada a nado por un remoto sistema de cuevas conocido como La boca del Diablo, una maravilla natural tan sobrecogedora como implacable. En lo más profundo del laberinto de estrechos canales, su viaje da un giro aterrador cuando descubren que una tormenta inusual ocurrida la semana anterior inundó las cuevas con vida marina. Las criaturas murieron al quedar atrapadas en agua dulce, pero algo logró sobrevivir y ahora les está dando caza", adelanta la sinopsis oficial de la película.

El reparto de La Boca del Diablo reúne a los ya mencionados Newton (Noche de bodas 2), Condor (A todos los chicos de los que me enamoré), Casalegno (El verano en que me enamoré), Hiraga (El poder) y Rose (Dulces magnolias), junto a Tayme Thapthimthong (The White Lotus). La película, dirigida por Jeff Wadlow, cuenta con guion de Aja Gabel (The Staircase) y Myung Joh Wesner (Star Wars: Tripulación Perdida).