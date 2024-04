Kanye West quiere lanzar su propio estudio de cine porno

MADRID, 24 Abr. (CulturaOcio) -

En enero Kanye West lanzó Vultures, un disco que no ha cosechado el mismo éxito que su álbum anterior, Jesus Is King. Este proyecto mezcló gospel y rap con pistas como Praise God o Lord I Need You. Sin embargo, el rapero ha dejado la fe a un lado para centrarse en su próxima empresa, un estudio de cine porno.

El artista está decidido a montar un estudio de cine para adultos llamado Yeezy Porn, compartiendo el primer nombre con su ya exitosa empresa de zapatillas. Según ha explicado uno de sus representantes a TMZ, Ye lleva ya un tiempo sopesando y planeando la idea.

"Parece que está realmente convencido en hacerlo porque ya se ha reunido con sus socios y el proyecto está en un estado avanzado para hacer de verdad algo que funcione", comentó el representante.

Y es que West ha contactado con Mike Moz, exmarido de la veterana actriz porno Stormy Daniels, para montar este estudio ya que Moz es productor de películas para adultos, además de haber sido anteriormente director de casting y de arte en la misma industria. Según han adelantado los representantes del rapero, Yeezy Porn echaría ya a andar este mismo verano.

Que West se lance a un proyecto de estas características no sorprende demasiado, ya que Ye siempre ha sido bastante abierto en sus trabajos sobre sus fantasías sexuales, con letras dedicadas a sus aventuras con las diferentes mujeres con las que ha estado, incluyendo a su exesposa, Kim Kardashian.

KANYE WEST, PORNO Y RELIGIÓN

Hace unos años, West confesó a través de la red social Instagram que era adicto al porno y que esta obsesión había acabado con su matrimonio con Kardashian. Ambos son padres de cuatro hijos, North, Saint, Chicago y Psalm. West, además de la naturaleza explícita de sus canciones, siempre ha comentado sin tapujos que disfruta viendo porno.

Sin embargo, las ideas de West son tan sorprendentes como cambiantes, y es que tras alegar que le gustaba el porno, después se rebatió a sí mismo, explicando que ese vicio no era bueno para su espíritu.

"Hollywood es un burdel gigante. La pornografía ha destruido mi familia. Estoy luchando contra mi adicción e Instagram la promociona", compartió el artista en Instagram en septiembre de 2022.

Un mes después de lanzar dicha publicación, West compartió un vídeo de él mismo con unos directivos de Adidas en una reunión de negocios donde les enseñaba un vídeo porno en su teléfono. "¿Es esto una peli porno?" preguntaba uno de los empleados. "Sí", contestó West. "¡Dios mío!", exclamó otro de ellos con repulsión.

Más tarde, West se convirtió al cristianismo y ha expresado su devoción a Dios a través de su música, asegurando que fue Dios quien le devolvió una exagerada cantidad de dinero en impuestos, cuando realmente fue gracias al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

LA SEXUALIZACIÓN DE SUS PAREJAS

Las contradicciones de West no están presentes únicamente en sus empresas. Su vida amorosa y matrimonial se ha visto fuertemente marcada por la sexualización de sus parejas.

Kim y Kanye estuvieron casados desde 2014 hasta 2022. Al final de su matrimonio, West desveló a la prensa en varias ocasiones cómo le disgustaba que su mujer se sexualizase en los anuncios que protagonizaba.

"Hay un imaginario muy amplio sobre cosas que están sobresexualizadas y son trabajos que no me gustaría ver a mi mujer, y definitivamente tampoco a mis hijas, realizando en un futuro para vender", sentenció West en una entrevista con Tucker Carlson en Fox en octubre de 2022.

Pero de nuevo, tras su divorcio con Kardashian, el rapero volvió a cambiar de parecer tras contraer matrimonio con la modelo australiana Bianca Censori. Tal y como demanda el trabajo de su pareja, las redes sociales de Censori contienen imágenes que fácilmente pueden ser sexualizadas por el público. Esto es algo que ahora no parece molestar a West que, además, anima a su esposa a salir a la calle con ropa transparente, "celebrando su desnudez".