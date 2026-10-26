Judi Dench revela que ya no puede actuar por su pérdida de visión: "No puedo leer"

Judi Dench revela que no puede actuar por su pérdida de visión: "Ya no puedo leer" - CONTACTO

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

Judi Dench fue diagnosticada de una enfermedad en la vista conocida como degeneración macular relacionada con la edad hace más de una década. Ahora, la intérprete ganadora del Oscar por Shakespeare enamorado ha revelado cómo la pérdida de visión ha hecho que le sea imposible seguir actuando.

"No puedo subir al escenario. Ya no puedo hacer obras de teatro. Ya no puedo rodar películas. Ya no puedo leer", expresó Dench durante su reciente paso por el programa Today de BBC Radio 4.

La legendaria actriz británica, que acumula 8 nominaciones al Oscar con títulos tan aclamados como Chocolat Philomena o Belfast, habló también de cómo su condición le dificulta incluso reconocer rostros, indicando que ha vivido algunas situaciones incómodas, por ejemplo, acercándose a las personas equivocadas hasta casi abrazarlas antes de percatarse de su error.

DENCH SEGUIRÁ HACIENDO APARICIONES PÚBLICAS

La intérprete ya se sinceró sobre su enfermedad en el pasado, admitiendo estar cansada de tener que "depender tanto de los demás" para leer los guiones, tal y como expresó en una entrevista concedida al Sunday Mirror en 2023 y hablando sobre su posible jubilación.

Sus últimos trabajos incluyen El árbol muy muy lejano, película en la que da voz a una nevera inteligente y apariciones en Allelujah, Las hijas del Reich y Belfast, cinta dirigida por Kenneth Branagh con la recibió su última nominación al Oscar como mejor actriz de reparto.

A pesar de haberse retirado prácticamente del escenario y la pantalla, Dench tiene previsto seguir haciendo apariciones públicas y ha señalado que "la radio siempre ha sido importante" para ella.