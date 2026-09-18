Jude busca verdad y venganza en el tráiler de Perfectos Mentirosos, que ya tiene fecha de estreno en Prime Video

Archivo - La llegada de Jude Derry esconde oscuros secretos y una obsesión por los Cash en el tráiler de Perfectos Mentirosos - PRIME VIDEO - Archivo

MADRID 18, (CulturaOcio)

Perfectos Mentirosos, la adaptación de la exitosa novela juvenil de Alex Mírez, llega a Prime Video el 20 de noviembre. Para preparar el terreno, la plataforma de streaming ha lanzado un primer tráiler centrado en el mundo de los hermanos Cash y la llegada de una nueva alumna a la universidad Tagus, Jude Derry, interpretada por Irene Balmes.

"Soy el resultado de un entrenamiento exhaustivo. De un plan calculado", confiesa Derry al inicio del adelanto mientras tacha anotaciones en su libreta, lista para irrumpir en su nueva universidad. Allí se topa con los hermanos Cash, una adinerada, prestigiosa y aparentemente perfecta familia que controla el campus.

El avance, de apenas treinta segundos, revela cómo la inminente atracción de la protagonista hacia Aegan y Adrik Cash choca de frente con su gran objetivo: vengar la muerte de su hermano.

Esta inesperada tensión romántica amenaza con desestabilizar sus planes, aunque se resistirá a hacerlo. "Vas a pagar por lo que has hecho", amenaza Jude al final, justo después de la aparición en un cajón de un arma.

"Bienvenidos a Tagus, donde el poder, el privilegio y los secretos mortales se esconden tras fachadas perfectas. Jude Derry llega a esta exclusiva universidad con una misión oculta: infiltrarse en el círculo de los hermanos Cash para descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano. Los tres herederos del imperio familiar, Aegan, el carismático y calculador primogénito, Adrik, el enigmático y misterioso hermano mediano, y Alex, el rebelde e impredecible hermano pequeño, dominan Tagus con un magnetismo al que nadie puede resistirse.

Lo que comienza como una venganza personal se transforma en un peligroso triángulo de seducción, atracción prohibida y mentiras cuando Jude queda envuelta en la compleja dinámica familiar de los Cash. Con cada pista que descubre, se acerca más a una verdad que podría no solo destruir a la poderosa familia... sino también desvelar secretos que quizás ella misma no está preparada para enfrentar", reza la extensa sinopsis del filme.

Dirigida por Jesús Colmenar (La casa de papel), quien tambien escribe el guión junto a Ángela Armero, Perfectos Mentirosos está protagonizada por Irene Balmes (La Mesías) como Jude Derry, Gleb Abrosimov (Élite) como Aegan Cash, Pau Simon (Días de agosto) como Adrik Cash, Pablo Scapigliati (El bus de la vida) como Aleixandre Cash, Asier Etxeandia (Dolor y gloria) como Adrien Cash e Irene Ferreiro (Skam España) como Artie.