El joven Tony se convierte en criminal en el tráiler de The Many Saints of Newark, la precuela de Los Soprano - WARNER

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

El legendario Tony Soprano regresa. Ya está aquí el tráiler de 'The Many Saints of Newark', la precuela de la emblemática 'Los Soprano', la serie que marcó una nueva era en la ficción televisiva. Michael Gandolfini, hijo del desaparecido James Gandolfini (el Tony Soprano original), encarna a la versión joven del personaje en este filme que narrará los orígenes del gángster y que llegará a los cines el 24 de septiembre.

El avance comienza con la icónica voz de James Gandolfini, quien recuerda que cuando alguien crece como él, debe seguir un código, el que sea, pero un código. Tras escucharlo, puede verse a Michael Gandolfini tener un temperamento muy similar a la versión más madura de Tony Soprano.

Con la esperanza de ir a la universidad, Tony es acogido por su tío, Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola), el cual le va introduciendo gradualmente en el crimen organizado, algo que le marcará su destino. El adelanto muestra que hay quienes no están a favor de que Tony abrace esta peligrosa herencia familiar, pues Dickie le llevará por un camino arriesgado.

Ambientada entre los años 60 y 70 en la citada ciudad de Nueva Jersey, el marco de fondo serán los disturbios de 1967 que surgieron fruto de las tensiones entre las comunidades italianas y negras de la zona.

Dirigida por Alan Taylor, el cual ya dirigió varios episodios de la aplaudida ficción de HBO, David Chase, el creador de 'Los Soprano', participa tanto en la escritura del guion como en la producción, en las que también está Lawrence Konner, guionista de la serie original.

Junto con Michael Gandolfini y Alessandro Nivola, completan el reparto de 'The Many Saints of Newark' Vera Farmiga, Jon Bernthal, Corey Stoll, Leslie Odom Jr., Billy Magnussen, John Magaro y Ray Liotta.