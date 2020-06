El día que Tony Soprano quiso apalear a Harvey Weinstein

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Harvey Weinstein está actualmente cumpliendo una condena de 23 años de prisión por delitos sexuales después de que las mujeres de la industria cinematográfica se unieran para denunciar al exproductor y depredador sexual. Sin embargo, parece que Weinstein también tuvo problemas con algunos actores, ya que dos intérpretes de Los Soprano han revelado que James Gandolfini llegó a amenazar con propinar una paliza a Weinstein.

Durante una intervención en el podcast The Joe Rogan Experience, Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) y Steve Schirripa (Bobby Baccalieri) hablaron sobre el legado de Gandolfini, que falleció en 2013. Schirripa explicó que a Gandolfini no le gustaba aparecer en programas de entrevistas, pero Weinstein se puso "desagradable" con el protagonista de Los Soprano cuando se negó a ir al Late Show With David Letterman para promocionar Mátalos suavemente.

Enfadado después de recibir varias llamadas del exproductor, Gandolfini supuestamente exclamó: "¡Voy a darle una paliza a Harvey Weinstein! ¡Si me llama de nuevo, voy a darle una paliza! Por el dinero que me ha pagado no pienso hacerlo".

Sin embargo, Imperioli y Schirripa defendieron el buen talante de su compañero fallecido, al que compararon con un hippie por el fácil trato que tenía con el resto del elenco de la serie de HBO.

El protagonita de Los Soprano no fue el único intérprete que se enemistó con Weinstein ya que su compañero de reparto en Mátalos suavemente, Brad Pitt, también le plantó cara por acosar a Gwyneth Paltrow cuando la actriz era su pareja.

Aunque su conducta como depredador sexual era un secreto a voces que Hollywood calló durante años, el lado oscuro de Weinstein salió a la luz en 2017 con los artículos de investigación de New York Times y New Yorker que destaparon las agresiones y recopilaron el testimonio de decenas de víctimas, entre ellas actrices como Rose McGowan o Ashley Judd.

Un caso que desató el vendaval de movimientos como #MeToo o Time's Up, que reclamaban justicia contra la violencia sexual y machista silenciada durante años. El fiscal de distrito de Manhattan Cyrus Vance Jr. presentó cargos contra el productor un año después.

En marzo de este año, el antaño todopoderoso magnate de Hollywood fue condenado a 23 años de cárcel por forzar a la asistente de producción Miriam Haley a mantener sexo oral y por violar a la actriz Jessica Mann. A finales de mayo Weinstein volvió a ser acusado de violación en una nueva demanda interpuesta por cuatro mujeres, una de ellas supuestamente menor de edad cuando ocurrieron los hechos.