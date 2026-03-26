Los creyentes, el nuevo thriller de José Coronado, ya tiene fecha de estreno en Netflix

Archivo - LOS CREYENTES. Stéphanie Magnin as Ruth, Jose Coronado as Martín in LOS CREYENTES. Cr. Matias Uris/Netflix 2025 - MATIAS URIS/NETFLIX - Archivo

MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

Los creyentes, thriller psicológico protagonizado por José Coronado, protagonista de Entrevías, Vivir sin permiso o Legado, ya tiene fecha de estreno en Netflix. En la película, que llegará a la plataforma de streaming el 24 de julio de este año, el personaje de Coronado entra un bucle de obsesión tras la muerte de su mujer que lleva a su propia hija a sospechar que la haya podido asesinar.

Stéphanie Magnin (Segundo premio, La fiera) protagoniza el filme junto a Coronado dando vida a la hija de su personaje, Ruth. Ambos llegarán a un punto sin retorno en su relación cuando lo que comienza con una simple sospecha no tarda en convertirse en un intenso juego del gato y el ratón.

Dirigida por Roger Gual (El desorden que dejas, Clanes), Los creyentes cuenta con un guion a cargo de Carlos Montero y Darío Madrona, que ya trabajaron juntos en la popular serie de Netflix Élite. Ambos son como productores ejecutivos junto a Diego Betancor, que ya ha ejercido este cargo precisamente en Élite, además de en otros proyectos como Legado o Respira.

"Ruth (Stéphanie Magnin), una mujer de 30 años que lleva un tiempo distanciada de su familia, regresa a casa cuando su madre muere en extrañas circunstancias. Allí se reencuentra con su padre, Martín (Jose Coronado), que desde la jubilación parece haberse convertido en un tipo gruñón, agresivo y creyente en una siniestra teoría de la conspiración que le obsesiona.

La relación entre los dos es tan tensa, y el comportamiento de él tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre. ¿Es posible que esté compartiendo techo con un asesino?", reza la sinopsis oficial de la película.

Completan el reparto Fanny Gautier (Olympo, Mía es la venganza) en el papel de Lucía y Alberto Olmo (Mala influencia, Amar es para siempre) como Arón. Los creyentes se ha rodado en Berlín y en localizaciones de Asturias y Madrid. Juana Jiménez, que ha trabajo recientemente en Flores para Antonio, está al cargo de la dirección de fotografía.