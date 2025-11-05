Los Jonas Brothers estrellan su avión en el caótico tráiler de Una Navidad muy Jonas Brothers

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

Una Navidad muy Jonas Brother, el retorno del trío musical formado por los hermanos Joe, Kevin y Nick, llegará a Disney+ el próximo 14 de noviembre. La película ha lanzado un tráiler que incluye el primer single de la banda sonora del filme, Coming Home This Christmas con Kenny G.

"Como los Jonas Brothers estamos guay, pero como hermanos, ya sabes... La magia que había antes ha muerto", confiesa Joe en el avance, de casi dos minutos de duración. Los tres se embarcan así en un viaje de vuelta a casa que no estará exento de percances e imprevistos que les servirán para volver a estrechar lazos, llegando incluso a pilotar un avión y a verse rodeados de una manada de lobos.

"En Una Navidad muy Jonas Brothers, los Jonas Brothers terminan su gira en Londres y lo único que desean es volver a casa para pasar la Navidad con sus familias. Kevin, Joe y Nick se enfrentan a sus respectivos roles en la banda, y su vínculo fraternal se pone a prueba cuando se encuentran con una serie de obstáculos cada vez mayores", reza la sinopsis oficial del filme.

Junto al trío protagonista interpretándose a sí mismos, completan el reparto del filme, que también cuenta con la aparición de algunos familiares de los Jonas Brothers, Chloe Bennet, Billie Lourd, Laverne Cox, KJ Apa, Andrew Barth Feldman, Andrea Martin, Randall Park y Jesse Tyler Ferguson.

La cinta incluye algunos cameos especiales, como los de los artistas Kenny G y Justin Tranter, que también colaboran en la banda sonora. Esta estará disponible tanto en formato digital como en DC y vinilo a partir del 14 de noviembre.

Kevin, Joe y Nick Jonas son también productores de la película, dirigida por Jessica Yu, que ha trabajado como realizadora en series como Solo asesinatos en el edificio, Por trece razones o This Is Us.