Johnny Depp es Satán... en la nueva película de Terry Gilliam

MADRID, 7 Dic. (CulturaOcio) -

Terry Gilliam es conocido por haber dirigido películas como Brazil o Doce monos, así como por haber formado parte de Monty Python. El realizador ya está preparando su próxima cinta, Carnival at the End of Days, y ha revelado que contará con Johnny Depp.

Así lo ha desvelado durante su aparición en el Red Sea Film Festival, en el que también ofreció una breve sinopsis. "Dios aniquila a la humanidad y el único personaje que quiere salvarlos es Satán, y Johnny Depp interpreta a Satán", aseguró. La nueva película está coescrita por Gilliam junto a Christopher Brett Bailey.

"Esta es una historia simple de Dios aniquilando a la humanidad por arruinar su hermoso jardín que es la Tierra. Solo hay un personaje que está tratando de salvar a la humanidad y ese es Satanás, porque sin humanidad ha perdido su trabajo y es un personaje eterno, y por eso vivir sin trabajo es terrible. Entonces encuentra algunos jóvenes y trata de convencer a Dios de que estos jóvenes son los nuevos Adán y Eva. Dios todavía puede acabar con la humanidad. Es una comedia", aseguró.

Tras el escándalo de su juicio con Amber Heard, Depp regresó a la gran pantalla con Jeanne du Barry, largometraje dirigido por Maïwenn que llegó a los cines el pasado 22 de septiembre. La última cinta dirigida por Gilliam hasta la fecha es El hombre que mató a don Quijote, producción de 2018 encabezada por Adam Driver y Jonathan Pryce.

Gilliam y Depp ya han trabajado juntos anteriormente, ya que el actor protagonizó Miedo y asco en Las Vegas y El imaginario del Doctor Parnassus, estrenadas en 1998 y 2009 respectivamente.