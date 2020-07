Johnny Depp niega ante el juez haber abofeteado a Amber Heard por reírse de su tatuaje de Winona Ryder

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

Johnny Depp y Amber Heard se han visto las caras en el Tribunal Superior de Justicia de Londres, donde se está resolviendo el juicio del actor contra el diario The Sun, a quienes demandó por difamación. En la última vista el intérprete ha negado que abofeteara a Heard, quien según la publicación fue golpeada por reírse de un tatuaje de su exmarido.

En el segundo día de la audiencia, el abogado que defiende al periódico, Sasha Wass QC, comenzó preguntando a Johnny Depp sobre el presunto incidente, ocurrido en marzo de 2013 y referente a uno de sus tatuajes que dice Wino Forever.

Originalmente se podía leer Winona Forever en referencia a su relación con la actriz Winona Ryder, pero lo cambió cuando se separaron en 1993. "No recuerdo ninguna conversación", dijo el intérprete al respecto. El letrado aseguró que Depp abofeteó a su ex esposa en la cara hasta tres veces por reírse de él, algo que la estrella negó. "No pegué a la señora Heard", sentenció.

El tribunal también escuchó otro supuesto incidente ocurrido ese mismo mes. Heard afirma que Depp la golpeó varias veces después de una discusión sobre una pintura de su expareja, Tasya van Ree, que estaba colgada en su casa de Los Ángeles. Aparentemente el actor quitó el cuadro y lo quemó, acusaciones que también negó. Asimismo, el artista fue acusado de colgar a uno de los perros de la actriz por la ventana de un coche, lo que calificó de "absoluta falsedad".

La batalla legal entre Depp y The Sun comenzó en 2018, cuando el diario se refirió al protagonista de Piratas del Caribe como "maltratador de esposas". El actor contará con sus exparejas Vanessa Paradis y Winona Ryder como testigos, que participarán en la vista de manera telemática en las próximas semanas.