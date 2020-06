¿Amber Heard (Mera) despedida de Aquaman 2?

MADRID, 12 May. (CulturaOcio) -

Parece que los rumores sobre el despido de Amber Heard del Universo DC son falsos. Pese a la batalla legal que está teniendo contra su ex pareja Johnny Depp por supuestos maltratos, la actriz que interpreta a Mera sigue a bordo de la producción junto a Jason Momoa. Siempre y cuando no vaya a la cárcel claro.

Las últimas acusaciones en el caso de Heard y Depp apuntan a que la actriz fingió diferentes golpes y contusiones, como emular un sangrado de nariz con esmalte rojo de uñas, tal y como ha explicado un amigo de su ex pareja.

Si se llegase a demostrar que éstas lesiones eran falsas, Heard podría ir a la cárcel. Pero por el momento no ha ocurrido, y la intérprete continúa siendo parte del elenco de Aquaman 2.

No, Amber Heard did not "get fired" off of AQUAMAN 2.