John Malkovich cancela su actuación en Israel por unas falsas declaraciones de apoyo: "Es inaceptable e indefendible"

John Malkovich on the red carpet for ''Wild Horse Nine,'' 83rd Venice International Film Festival, Venice, September 3, 2026 - MLA / AGF / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

John Malkovich tenía previsto actuar en Israel, en la representación de la obra musical The Music Critic, pero ha decidido retirarse del espectáculo tras conocer que se le habían atribuido falsamente declaraciones de solidaridad hacia el país, algo que ha calificado de "inaceptable e indefendible".

"Me informaron de un artículo publicado en The Hollywood Reporter (publicado originalmente en The Jerusalem Post) en el que se anunciaba una función en Tel Aviv, Israel, de una obra titulada The Music Critic, una de las numerosas colaboraciones de música clásica y representaciones teatrales en vivo con las que llevo de gira casi dos décadas y que, según el último recuento, he representado en 47 países", ha expresado el actor en un comunicado, según recoge Variety.

El intérprete señaló que "la función de Tel Aviv iba a ser una de las varias paradas de la gira por Europa y Oriente Medio" pero relató que "una empresa de relaciones públicas contratada por el promotor israelí redactó una cita para el artículo" que se le atribuyó sin que se le consultara. Esta indicaba que Malkovich estaba "encantado de volver a Israel" y que "esperaba con ilusión volver a encontrarse con el cálido público israelí", hacia el que sentía "una gran cercanía y solidaridad".

"Yo no pronuncié esas frases, y desde luego no las apruebo ni reflejan mis sentimientos", aseguró el actor en su comunicado. "El hecho de que se hayan publicado como citas directas mías es inaceptable e indefendible. Por este motivo, he decidido que no puedo participar en la actuación de Tel Aviv", explicó el actor que estos días pasó por el Festival de Cine de Venecia para presentar Wild Horse Nine, el nuevo filme de Martin McDonagh.

Por su parte, The Jerusalem Post ha eliminado la cita inventada y publicado una rectificación, indicando que "Alon Yurick, el productor israelí del espectáculo, aclaró que el comunicado de prensa original contenía una cita incorrecta debida a un malentendido y se disculpó por el error".

MALKOVICH: "MI PRESENCIA EN CUALQUIER PAÍS NO IMPLICA QUE APRUEBE SUS POLÍTICAS"

"A lo largo de mi dilatada carrera, he tenido la suerte de actuar en una amplia franja del mundo: en países con gobiernos cuyos valores o cultura no comparto y ante públicos de muy diversas creencias e ideologías", expresó Malkovich. "Viajar a lugares cuya visión del mundo puede no coincidir con la mía me ha brindado la oportunidad de observar, escuchar, aprender y compartir mi idea de lo que constituye una buena narración y lo que hace que la música sea hermosa, así como de cómo ambas pueden complementarse e iluminar la condición humana", añadió.

El dos veces nominado al Oscar ha querido dejar claro que su "presencia en cualquier país", incluido el suyo propio, "no supone una aprobación de las políticas de dicho país, ni de sus acciones, ni de sus líderes, ya sean electos o no". Para el actor, sus actuaciones "tampoco implican que apruebe ni que me muestre en supuesta 'solidaridad' con ninguna causa política concreta, ni con el asesinato de inocentes, ni con ningún acto de terrorismo, ni con ningún otro tipo de barbarie".

Malkovich terminó su comunicado apuntando que "solo los dramaturgos, los novelistas y los guionistas" podían "poner palabras en su boca y, aun así, únicamente al servicio de la narración". "Nadie más debería pensar que puede hacerlo sin mi consentimiento y sin asumir las consecuencias que ello conlleva", avisó.