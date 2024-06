Johansson vs Tatum, marketing vs ciencia en el nuevo tráiler de Fly Me to the Moon

Carrera espacial entre Scarlett Johansson y Channing Tatum en el nuevo tráiler de Fly Me to the Moon

Carrera espacial entre Scarlett Johansson y Channing Tatum en el nuevo tráiler de Fly Me to the Moon - SONY

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

Scarlett Johansson y Channing Tatum protagonizan Fly Me to the Moon, comedia que llegará a los cines el próximo 12 de julio. La cinta se sumerge en la hipotética historia alternativa a la llegada del hombre a la luna en 1969, en la que la NASA contrata a una experta en marketing para falsear el aterrizaje del Apolo 11... en caso de la que misión fracase. Ahora, Sony Pictures ha publicado el nuevo tráiler del filme.

El adelanto, de poco más de un minuto de duración, se adentra en la creación del falso alunizaje, al mismo tiempo que Neil Armstrong y compañía vuelan a bordo del Apolo 11 dirección a la Luna. En caso de que la misión falle, algo que el Gobierno de Estados Unidos no podría permitirse, Kelly Jones (Scarlett Johansson) prepara un plan B.

"Ahora que tendremos al mundo entero mirando, tenemos que rodar una versión alternativa del alunizaje", propone el personaje del siempre resolutivo Woody Harrelson a Jones. La publicista se adentra en un mundo dominado por hombres como Cole Davis (Channing Tatum), el director de lanzamiento de la NASA, con el que está en constante disputa.

"Si falseas la misión, todo lo que hemos sacrificado hasta ahora, no habrá servido de nada", increpa Davis al personaje de Johansson. El tono cómico y las referencias históricas están aseguradas en un nuevo filme que recoge una de las teorías conspirativas más sonadas y polémicas del último siglo.

"Protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum, 'Fly Me to the Moon' es una comedia dramática, inteligente y elegante, ambientada en el histórico alunizaje del Apolo 11. Llamados para mejorar la imagen pública de la NASA, las chispas vuelan en todas las direcciones cuando la prodigio del marketing Kelly Jones (Johansson) causa estragos en la ya difícil tarea del director del lanzamiento Cole Davis (Tatum). Cuando la Casa Blanca considera que la misión es demasiado importante para fracasar, Jones recibe la orden de simular un alunizaje falso como respaldo, comenzando la verdadera cuenta atrás...", reza la sinopsis oficial de la película.

El filme toma su título de la canción escrita en 1954 por Bart Howard que se convirtió en himno en la voz del eterno Frank Sinatra. Fly Me to the Moon está dirigida por Greg Berlanti, responsable de cintas como Con amor, Simon o Como la vida misma y cuenta con un guion de Rose Gilroy. El reparto de la cinta lo completan Jim Rash, Ray Romano, Colin Woodell y Anna Garcia, entre otros.