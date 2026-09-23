Joel Crawford y Januel Mercado dirigen La isla olvidada: "Más que nunca, a la gente le cuesta conectar con los demás" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 23 Sep. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

La isla olvidada, la nueva película original de DreamWorks Animation, llega a los cines españoles este viernes 25 de septiembre. Escrita y dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado, la cinta propone una aventura fantástica que, entre criaturas mitológicas y mundos extraordinarios, reflexiona sobre la amistad, los recuerdos y la importancia de conectar con los demás.

El estudio responsable de títulos como Shrek, Cómo entrenar a tu dragón o Robot salvaje vuelve a explorar los vínculos afectivos, esta vez a través de Jo y Raissa, dos mejores amigas desde primaria que acaban de graduarse del instituto y se enfrentan a una realidad inevitable: sus vidas están a punto de tomar caminos diferentes.

En su última noche juntas, ambas descubren un misterioso portal que las transporta hasta Nakali, una fantástica isla habitada por criaturas mágicas y mitológicas procedentes de las historias que sus familias filipinas les contaban durante su infancia. El gran desafío para las protagonistas llegará cuando descubran el precio que deberán pagar para regresar a casa: el recuerdo de su propia amistad. A partir de ese momento, las dos amigas emprenderán una carrera contrarreloj para escapar de Nakali antes de olvidarse para siempre la una de la otra.

Para Joel Crawford, esa relación entre memoria e identidad constituye una de las claves emocionales de la película. "Los recuerdos son lo que tenemos para recordarnos quiénes somos. Creo que esta historia sobre los recuerdos, para esta generación, es celebrar el poder de conectar con los demás, de estar presente cuando estás con alguien", afirma el director durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

"Más que nunca, parece que a la gente le cuesta conectar con los demás", reflexiona el director nominado al Oscar. "Queríamos que la experiencia de ver la película fuera como esa montaña rusa de emociones que compartes con un gran amigo", dice Crawford sobre el tono de La isla olvidada. "Esa era nuestra guía: si algo se siente como una amistad, entonces tiene cabida en la película", añade el cineasta.

UNA HISTORIA NACIDA DE UNA GRAN AMISTAD

Precisamente, la amistad no solo está presente en la pantalla, sino también detrás de ella. Crawford y Mercado se conocen desde hace casi dos décadas y su propia relación ha terminado impregnando la personalidad y el humor de la película.

"Gran parte de nuestra sensibilidad como cineastas nace de nuestra amistad, de esa forma que tenemos, diría yo, de potenciar o más bien de dar rienda suelta a nuestro lado más absurdo, a nuestro sentido del humor", explica Joel.

A esa conexión entre los dos directores se suma la relación personal que ambos mantienen con la cultura filipina. La mujer de Crawford es filipina y, según el realizador, ha sido "una gran fuente de inspiración". Januel Mercado, por su parte, creció directamente ligado a esa cultura, por lo que llevarla a la gran pantalla suponía un proyecto muy personal.

"Esta es mi tierra, esta es mi familia. Es la cultura en la que crecí", afirma Mercado, que destaca la importancia de "situarla en el centro de la historia" y hacerlo desde una perspectiva capaz de trascender sus propias raíces. "No solo es algo que la comunidad filipina de todo el mundo llevaba mucho tiempo esperando, sino que sabemos que la gente va a conectar con la historia, porque, al fin y al cabo, es una historia humana", asegura Januel.

Una universalidad que Mercado relaciona especialmente con "los recuerdos" y "la magia de vivir el momento junto a las personas que más quieres".

Crawford y Mercado vuelven a trabajar en La isla olvidada junto con el productor Mark Swift, también nominado al Oscar, después de haber coincidido en El gato con botas: El último deseo. Una complicidad creativa que, según Crawford, fue esencial a la hora de encontrar el equilibrio entre humor y emoción.

"Tenemos un equipo muy unido, formado por gente muy inteligente, y constantemente intercambiamos ideas entre nosotros", cuenta. El director revela que las propias reacciones del equipo durante el proceso creativo servían para determinar qué momentos debían llegar a la pantalla. "Cuando estamos intentando resolver algún aspecto de la historia, si conseguimos hacernos reír, sentimos que eso tiene que estar en la película. También ha habido momentos en los que nos hemos hecho llorar mientras trabajábamos en la historia, simplemente hablando de lo que significa una determinada escena", recuerda.

"No se puede contar una historia sobre la amistad sin celebrar los recuerdos", sentencia Crawford, que recuerda una frase atribuida a la Madre Teresa de Calcuta sobre la soledad como una de las grandes enfermedades del mundo. Una reflexión que, asegura, resulta hoy "más relevante que nunca".

H.E.R., ganadora de varios Grammy y de un Oscar, y Liza Soberano encabezan el reparto de voces de la versión original de La isla olvidada como Jo y Raissa. Junto a ellas participan Dave Franco, Jenny Slate, Manny Jacinto, Dolly de Leon, Jo Koy, Ronny Chieng y Lea Salonga.