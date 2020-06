J.K. Rowling regala un nuevo cuento infantil, The Ickabog, para ayudar en la lucha contra el coronavirus

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

J.K. Rowling regresa a la literatura infantil con el lanzamiento de 'The Ickabog', un nuevo cuento infantil cuyos capítulos irá publicando de forma gratuita en su página web y que los beneficios de su posterior edición impresa y en formato electrónico irán para la investigación para luchar contra el coronavirus.

La autora lo ha anunciado en redes sociales, a través de los perfiles oficiales del cuento. 'The Ickabog' es una historia completamente original y alejada de la saga 'Harry Potter'. Rowling comenzó a escribir este cuento mientras creaba las nuevas entregas de la serie del niño mago y pensaba publicarlo tras finalizar 'Las reliquias de la muerte' en 2007.

Sin embargo, la autora optó por tomarse un descanso de cinco años, optando en su lugar por volver a la escritura con una historia para adultos, 'Una vacante imprevista', además de publicar otras historias bajo el pseudónimo Robert Gailbraith, con el que ha publicado las novelas de Cormoran Strike.

