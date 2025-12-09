Jim Caviezel (La pasión de Cristo) es Jair Bolsonaro en el "heróico" biopic del expresidente brasileño - SANTA FÉ FILMS

MADRID, 9 Dic. (CulturaOcio) -

Jim Caviezel, actor que interpretó a Jesús en La pasión de Cristo, encarnará a Jair Bolsonaro en Dark Horse, el biopic del encarcelado expresidente brasileño. Escrito por Mário Frias, Secretario de Cultura durante el mandato de Bolsonaro, el largometraje se encuentra en pleno rodaje y dará un tratamiento de "héroe real" al antiguo jefe de Estado de Brasil.

Según informa World of Reel, la producción comenzó en septiembre en Brasil, donde Bolsonaro ejerció como presidente entre 2019 y 2023, y terminará en 2026 en México y Estados Unidos. Rodada en inglés, la película está dirigida por Cyrus Nowrasteh (La verdad de Soraya M.), cineasta conocido por su trabajo en producciones de temática política y religiosa.

Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente, ha confirmado en X el papel de Caviezel con una fotografía del actor, protagonista de la también polémica Sound of Freedom, caracterizado como su padre. El reparto también incluye a Lynn Collins (John Carter) y Esai Morales (Misión: Imposible - Sentencia Mortal).

"Jim Caviezel, gracias por todo. Sé que tu legado seguirá siendo admirado por la gente buena y envidiado por quienes buscan la destrucción; sin embargo, el mensaje que imprimes con cada paso deja huella en el mundo. Para mí, uno de los mayores regalos que he recibido ha sido la oportunidad de vivir momentos inimaginables a tu lado. Recibe mi sincero y agradecido abrazo. ¡Dios, Jesús y Libertad!", reza el pie de foto de la publicación de Bolsonaro.

Jim Caviezel, thank you for everything. I know your legacy will continue to be admired by good people and envied by those who seek destruction - yet the message you imprint with every step leaves its mark on the world. For me, one of the greatest gifts I’ve received was the… pic.twitter.com/zRhx9viuFo — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) December 7, 2025

Tal y como adelantan las primeras filtraciones del proyecto, Dark Horse abordará principalmente la campaña presidencial de 2018. Bolsonaro, militar retirado y líder del Partido Liberal, logró la presidencia en aquel año y su mandato estuvo marcado por polémicas constantes, incluidos comentarios racistas, homófobos y misóginos.

Su discurso generó controversia a nivel mundial por declaraciones como "los pueblos indígenas se están convirtiendo en seres humanos igual que nosotros" o su afirmación de que preferiría que su hijo muriese en un accidente antes fuera homosexual.

SAIU O PRIMEIRO TEASER COM MUITAS CENAS DO FILME DO BOLSONARO 🇧🇷🇧🇷🇧🇷



Esse é o primeiro clipe de The Dark Horse, filme onde Jim Caviezel (o Jesus de A Paixão de Cristo) interpreta nosso Presidente Jair Bolsonaro



Produção e roteiro de @mfriasoficial, com estreia em 2026 pic.twitter.com/oixDKdClrR — Paulo (@pauloap) December 8, 2025

Tras su derrota en 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores y actual presidente, Bolsonaro fue condenado en septiembre de este año a 27 años y tres meses de prisión por encabezar un complot criminal para impedir la transición democrática. El tribunal determinó que él y seis cómplices intentaron "aniquilar" la democracia brasileña y reinstaurar un régimen dictatorial.