Jim Carrey protagonizará la película en acción real de Los Supersónicos (The Jetsons)

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

Tras varios intentos fallidos de cineastas como Robert Rodriguez y Robert Zemeckis, la mítica serie de animación Los Supersónicos (The Jetsons) será adaptada por primera vez en imagen real. Warner Bros. Pictures está desarrollando una película basada en la comedia futurista de animación creada en 1962 por los artífices de Los Picapiedra que, si las negociaciones llegan a buen puerto, contará con Jim Carrey como protagonista.

Según informa The Wrap, además del actor de El show de Truman y La máscara, Colin Trevorrow, cineasta detrás de Jurassic World y El libro Secreto de Henry, está en conversaciones para dirigir y coescribir el guion junto a Joe Epstein. No se ha especificado el papel de Carrey, aunque todo indica que encarnará a George Jetson, el padre de la familia. Por ahora tampoco hay fecha de estreno, calendario de rodaje ni reparto confirmado.

El movimiento llega tras varios esfuerzos en vano de llevar Los supersónicos imagen real durante décadas: en 2003 Warner Bros. llegó a vincular a Adam Shankman (Hairspray) para dirigir un filme que nunca salió adelante, en 2007 Robert Rodriguez (Abierto hasta el amanecer) estuvo en negociaciones para encargarse de un largometraje que tampoco prosperó y en 2017 ABC encargó un piloto de serie con Robert Zemeckis (Regreso al futuro) como productor ejecutivo, pero tampoco se materializó.

La serie original presenta a George y Jane Jetson, sus hijos Judy y Elroy, la asistente robótica Rosie y el perro Astro, viviendo peripecias cotidianas en Orbit City en el año 2062 entre coches voladores, hogares inteligentes y artilugios futuristas. La producción fue pionera en televisión en color y, aunque su primera etapa constó de 24 episodios, regresó en los 80 con 51 episodios adicionales, consolidando su estatus de clásico.

De salir adelante el proyecto con Carrey, que en los últimos años destaca su papel como el villano Dr. Robotnik en la saga Sonic, no sería la primera vez que la familia llega a la gran pantalla, pues en 1990 se estrenó Los Supersónicos: La película, cinta animada que trasladaba a los Jetson a una fábrica en los confines del espacio. Más allá de la televisión y el cine, la popularidad de The Jetsons ha llevado a la franquicia a expandirse a través de cómics, videojuegos y merchandising.