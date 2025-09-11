Jerry Seinfeld compara el movimiento 'Palestina libre' con el Ku Klux Klan: "El Klan es mejor, más sincero"

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

Jerry Seinfeld, el famoso comediante, actor, escritor y productor estadounidense, ha hecho recientemente unas controvertidas declaraciones sobre el movimiento 'Palestina libre' (Free Palestine) durante un evento en la universidad de Duke en el que también participó Omer Shem Tov, un antiguo rehén israelí que estuvo cautivo por Hamás durante 505 días. El intérprete comparó el movimiento con el Ku Klux Klan, llegando a señalar que, al menos en cuestión de honestidad, este último era "un poco mejor".

"Para mí, Palestina libre es simplemente... eres libre de decir que no te gustan los judíos", expresó Seinfeld el pasado martes, según recogió The Chronicle, el periódico de la universidad. "Simplemente di que no te gustan los judíos. Al decir 'Palestina libre', no estás admitiendo lo que realmente piensas. Así que, en realidad, en comparación con el Ku Klux Klan, creo que el Klan es un poco mejor en este sentido, porque ellos pueden decir abiertamente: 'No nos gustan los negros, no nos gustan los judíos'. Vale, eso es sincero", continuó.

De acuerdo al medio universitario, la aparición de Seinfeld, que no fue anunciada de antemano, formó "parte de una breve presentación de Shem Tov y de la moderadora del evento, la senadora estatal de Carolina del Norte Sophia Chitlik, miembro del partido demócrata representando a Durham". El evento estuvo patrocinado principalmente por la organización estudiantil 'Chabad at Duke', asociada con el movimiento global judío ortodoxo Chabad-Lubavitch y por "la iniciativa del rector sobre Oriente Medio, centros universitarios y grupos de estudiantes judíos".

Un portavoz de la universidad desvinculó a la institución de los comentarios del actor, señalando que "Duke no revisa previamente las declaraciones de los ponentes invitados al campus, y la invitación a los ponentes al campus no implica ningún respaldo a sus declaraciones".

Cabe recordar que ya en el pasado Seinfeld ha mostrado su apoyo a Israel en el conflicto de Gaza. Tal y como recoge Variety, en diciembre de 2023, el intérprete viajó a Israel para reunirse con las familias de los rehenes secuestrados el 7 de octubre.

En mayo de 2024, el comediante fue abucheado cuando recibía un título honorífico en la propia universidad de Duke y apenas un mes después, una actuación suya en Sídney se veía interrumpida por cánticos de Palestina libre y un enfrentamiento con un manifestante que le acusó de apoyar el genocidio. "Tenemos a un genio, damas y caballeros. ¡Ha resuelto el conflicto de Oriente Medio! ¡Son los cómicos judíos, a ellos es a quienes tenemos que atrapar! Son ellos los que lo están haciendo todo", replicó Seinfeld sarcásticamente entonces.