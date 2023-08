Jason Momoa, "destrozado y con el corazón roto" por los incendios en Hawái

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

Hawái está siendo azotada por una ola de incendios sin precedentes que ya han dejado más de 50 muertos. Jason Momoa, nacido en Honolulú, ha mostrado su apoyo a las víctimas y ha compartido una publicación en Instagram sobre el suceso.

"Estamos destrozados y con el corazón roto por nuestros amigos y familia en Maui, que se vieron afectados por los recientes incendios forestales. El martes 8 de agosto de 2023, una terrible combinación de sequía y un clima de huracán provocó incendios forestales generalizados en toda la isla de Maui. Las familias se vieron obligadas a evacuar con poca antelación, y muchas escaparon solo con la ropa que tenían puesta. Todavía está llegando información sobre heridos y muertos. La ciudad de Lahaina ha desaparecido. Muchos otros lugares de Maui también se vieron afectados. Seguimos enviando oraciones a esta increíble comunidad", escribió el actor, que compartió algunas imágenes difundidas por la ONG 'Aina Momona.

"'Aina Momoa está apoyando la recaudación de fondos para ayudar a nuestra comunidad de Maui. Todos los fondos recaudados se entregarán a la Hawaii Community Foundation Maui County Strong Fund para apoyar la recuperación del desastre en Maui", agregó.

Momoa no ha sido el único famoso que ha mostrado su preocupación por los incendios. "Maui siempre me ha salvado, me ha ayudado a levantarme cuando he caído. La amo. Pensar en la destrucción y las vidas perdidas realmente me rompe el corazón", escribió Olivia Wilde en historias de Instagram.

"La hermosa isla de Maui, en el estado más hermoso de la unión, está sufriendo. Mi familia y yo enviamos nuestras más profundas condolencias a todos los que han perdido algo o todo en los incendios de Maui", tuiteó Bette Midler, también nacida en Honolulú.

The beautiful island of #Maui in the most beautiful state in the union, is suffering. My family and I send our deepest and most profound sympathies to everyone who has lost anything or everything in the #MauiFires.