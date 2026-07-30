Jared Leto responde a las acusaciones de cuatro mujeres por violencia sexual: "Nunca he agredido sexualmente a nadie" - CONTACTO

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

Jared Leto ha respondido a las declaraciones de cuatro mujeres que le acusan de haber sufrido violencia sexual cuando eran menores de edad. El cantante y actor asegura que "nunca" ha agredido sexualmente a nadie y que estas acusaciones son "absoluta y categóricamente falsas".

Tras el estreno del documental de la BBC Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, en el que cuatro mujeres denuncian delitos de carácter sexual entre 2002 y 2016, los representantes de Leto han hecho llegar un comunicado a medios estadounidenses en el que niega las acusaciones contra él. "Nunca en toda mi vida he agredido sexualmente a nadie. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas", incide.

En el documental participan diez mujeres que dieron testimonio de su relación con el ganador del Oscar por Dallas Buyers Club, cuatro de las cuales denuncian haber sufrido violencia sexual cuando eran menores de edad. Una de ellas asegura que fue agredida sexualmente por Leto en el baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra afirma que el actor la amenazó con agredirla sexualmente cuando tenía 19 años, tras quedarse a solas con él en una habitación de hotel.

Una tercera mujer sostiene que mantuvo relaciones sexuales con el actor cuando tenía 17 años en California, donde la edad de consentimiento es de 18 años, por lo que, según apunta la propia BBC, los hechos descritos podrían constituir un supuesto de violación. La mujer asegura además que Leto restó importancia a esa circunstancia durante una conversación.

La cuarta denunciante afirma que el actor la manipuló cuando tenía 16 años y que abusó de su condición de celebridad al realizarle reiteradas llamadas telefónicas con contenido sexual explícito. Según su testimonio, en al menos una ocasión le sugirió mantener relaciones sexuales. Posteriormente, recibió un acuerdo de confidencialidad para impedirle hablar de su relación con el actor, documento al que la BBC asegura haber tenido acceso y que la mujer decidió no firmar.

Además de estas cuatro acusaciones, otras cuatro mujeres afirman en el documental haber recibido llamadas telefónicas extrañas y, con frecuencia, de contenido sexual explícito por parte de Leto cuando eran más jóvenes. Otra mujer sostiene que, cuando tenía 14 años, el actor pidió a un miembro de seguridad que la llevara al backstage de un festival de música después de hacer un comentario obsceno sobre su pecho durante una sesión de autógrafos. Según su relato, su madre se enfrentó al actor, que repitió el comentario.

Las diez mujeres que participan en el documental aseguran haber conocido a Leto entre 2002 y 2016, cuando el actor tenía entre 30 y 40 años. En la actualidad tiene 54 años.

En el documental también aparecen miembros masculinos de la banda de Jared Leto y comparten sus perspectivas sobre los supuestos encuentros del músico con mujeres. Según la BBC, durante la entrevista, ambos expresaron su incomodidad con la forma en que Leto supuestamente interactuaba con chicas adolescentes. Los músicos también afirmaron que Leto invitaba a esas mujeres a su camerino o a su casa durante las sesiones de grabación.

Esta no es la primera vez que Leto es acusado de agresión sexual, ya que estuvo en el centro de acusaciones en junio de 2025. En aquel entonces, la DJ Allie Teilz lo acusó de agresión en un artículo publicado por el Daily Mail, y otras personas también presentaron denuncias similares. El actor, conocido por su papel en Joker en Escuadrón suicida y que acaba de estrenar Másters del Universo, finalmente negó las acusaciones.