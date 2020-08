Jared Leto protagonizará Tron 3 que ya tiene director

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

Disney le da una nueva oportunidad a la saga 'Tron'. La compañía prepara una nueva entrega de la franquicia, que ya tiene director. El australiano Garth Davis, director de la aplaudida 'Lion', será en el encargado de liderar el proyecto, que protagonizará Jared Leto.

Según informa Deadline, pese que Davis tiene un perfil de cineasta independiente, logró convencer a los ejecutivos de Disney para encargarse del regreso de 'Tron'. Director de 'Lion', que fue nominada a seis Premios Oscar, y de 'María Magdalena', será el primer proyecto de gran visión comercial del cineasta, quien se mostró muy interesado en realizar esta nueva entrega.

Jesse Wigutow ('Cosas de familia') ha sido el encargado de escribir el borrador más reciente del guion. El actor de 'Escuadrón Suicida' será también productor de la cinta, junto con Justin Springer y Emma Ludbrook.

El recorrido comercial de 'Tron' ha sido un tanto curioso. La película original de 1982 estuvo protagonizada por Jeff Bridges y fue dirigida y escrita por Steven Lisberger. Pese a recibir muy buenos comentarios sobre su vanguardista diseño de efectos visuales, no triunfó comercialmente.

EL PROYECTO ESTÁ AÚN EN DESARROLLO

28 años más tarde, Disney decidió estrenar su secuela, 'Tron: Legacy', que volvió a estar protagonizada por Jeff Bridges, esta vez junto con Garrett Hedlund y Olivia Wilde. La cinta fue un éxito de taquilla, recaudando más de 400 millones de dólares y siendo candidata al Oscar al mejor montaje de sonido.

Pese a los buenos datos de 'Legacy', Disney no supo encontrar la fórmula para seguir adelante con una nueva entrega... hasta ahora. No obstante, toca ser precavidos, ya que la major aún no ha dado luz verde al proyecto, puesto que el filme aún está en desarrollo y se desconoce si será una producción para cines o para la plataforma Disney+, en caso siga adelante.