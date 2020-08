James Cameron posa en la base de Pandora en las nuevas imágenes del rodaje de Avatar 2

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

James Cameron fue el primer gran director de Hollywood en reanudar el rodaje de las secuelas de Avatar en Nueva Zelanda tras la pandemia de coronavirus. El cineasta ha asegurado que está muy contento con el resultado, y así lo demuestra en las últimas fotos desde el set de rodaje de una base de Pandora.

Cameron tardó muchos años en completar la tecnología necesaria para filmar con captura de movimiento bajo el agua. Pero una década después del estreno de Avatar en 2009, lo logró, y desde entonces está filmando las próximas dos entregas de la franquicia, de un total de cinco películas, con una gran parte de las secuencias subacuáticas.

From the set of the sequels: @JimCameron studies the High Camp Bio Lab set before that day’s filming. pic.twitter.com/iPQ3miInF4