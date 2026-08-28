Jacob Tremblay encarna a un terrorista superdotado en el tráiler de Unabomber - NETFLIX

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

Unabomber, película inspirada en hechos reales que relata cómo Ted Kaczynski pasó de ser un estudiante superdotado de Harvard a acabar convirtiéndose en uno de los terroristas más buscados de Estados Unidos, llegará a Netflix el próximo 25 de septiembre. Jacob Tremblay (La habitación, Wonder) protagoniza el filme, que ya ha lanzado su tráiler oficial.

"Han muerto tres personas. Y hay otras 23 heridas", comienza diciendo el adelanto, mostrando una investigación del FBI en 1994 a raíz de una serie de ataques con bombas caseras. Los agentes discuten además un manifiesto escrito por el criminal, haciendo notar que, en un texto de 35.000 palabras, no se encontró ni un solo "error gramatical".

Ante la pregunta de qué mente podría haber hecho algo así, el tráiler retrocede a 1958, presentando a Theodore, un joven estudiante de Harvard que se ofrece voluntario para participar en un estudio que "explora los secretos de la mente humana". "Cuando miro la sociedad, me parece que necesita un cambio", expone el personaje encarnado por Tremblay y que un profesor considera el "candidato perfecto" para sus experimentos.

"Para entender la persecución más larga de la historia de los Estados Unidos hay que entender la mente de quien la provocó", expone el avance.

INSPIRADA EN HECHOS REALES

La película de Netflix se basa en la historia real de Theodore Kaczynski, que durante casi 18 años fue uno de los criminales más buscados de Estados Unidos. La búsqueda comenzó en 1978, cuando envió una bomba casera por correo a una universidad (se le asignó el nombre en clave UNABOM porque sus objetivos parecían ser en principio universidades y aerolíneas) y terminó en 1996, cuando los agentes le encontraron en una aislada cabaña en el bosque. El terrorista acabó suicidándose en prisión, en 2023, después de que le diagnosticaran un cáncer en fase terminal.

Para justificar sus actos, Kaczynski había enviado un largo manifiesto titulado La sociedad industrial y su futuro, en el que criticaba la vida moderna y los avances tecnológicos, ofreciéndose a dejar de matar si el texto era publicado en los periódicos más prestigiosos.

La cinta de Netflix está dirigida por Janus Metz Pedersen y aparte de con Tremblay como Theodore, cuenta en su reparto con Russell Crowe, Shailene Woodley, Annabelle Wallis, Alexander Ludwig, Steven Ogg y Marc Menchaca, entre otros.