Jack Quaid protagoniza Novocaine: "Superé este rodaje gracias a mi equipo de entrenadores y nutricionistas"

LOS ÁNGELES, 21 Mar. (CulturaOcio- Raquel Laguna) -

Jack Quaid y Amber Midthunder protagonizan Novocaine, película dirigida por Dan Berk y Robert Olsen. Esta comedia negra de acción se estrena en los cines de España este viernes 21 de marzo. En esta frenética y alocada historia, Quaid interpreta a Nate, un hombre que, tras vivir una existencia anodina, descubre que su incapacidad para sentir dolor puede ser la clave para rescatar a la chica de sus sueños, interpretada por Amber Midthunder.

Para Quaid, Novocaine ha supuesto un desafío tanto físico como mental. "Conté con un equipo de especialistas y coreógrafos de lucha asombroso, que me ayudaron a pelear como el personaje, porque Nate no está entrenado para luchar y no siente dolor, así que tiene una forma muy específica de pelear", manifestó Jack en una entrevista concedida a CulturaOcio.

Para afrontar las exigencias físicas del papel, el intérprete también trabajó con nutricionistas, para mantenerse en la mejor forma posible durante el rodaje. "Fueron fundamentales en todo este proceso. Así que les estoy muy agradecido. Se lo agradeceré hasta el día en que muera. Me ayudaron a superar esto", señala.

Amber Midthunder destaca que Sherry, su personaje, le llamó la atención por ser "el más normal y vulnerable" que ha interpretado, algo que, según la actriz, es poco común en las protagonistas femeninas de cintas de acción. "Pensé que era un personaje muy especial", afirma.

Por su parte, Ray Nicholson asegura que el rodaje fue "absolutamente increíble", mientras que Jacob Batalon destaca el ambiente acogedor del set: "Desde el primer día todo se sintió tan bien, tan divertido. No parecía real, simplemente era muy divertido y acogedor. Me hizo sentir realmente bien", cuenta Jacob.

UN ESTRENO PARA DISFRUTAR EN CINES

Dan Berk y Robert Olsen, directores de la cinta, coinciden en que Novocaine es una película pensada para verse en pantalla grande. "Hemos asistido a un par de proyecciones y es muy divertido ver a la gente gritar, estremecerse, taparse los ojos... Es una experiencia que se disfruta mucho más en el cine", asegura Robert Olsen.

Dan Berk no tiene duda alguna de que Jack Quaid era el actor perfecto para interpretar a Nate. "Tiene esa magia. Es un comediante físico increíble, fundamental para las escenas de lucha caóticas. Pero también es un actor dramático impresionante, capaz de llevar el peso de la historia de amor, que es el elemento más importante de esta película, junto con todas las emociones en juego", destaca el realizador.

En Novocaine, las vacaciones han llegado a la soleada ciudad de San Diego, California, y el subdirector del banco Nathan Caine (Jack Quaid) se siente solo y abandonado en estas fiestas... hasta que pasa la noche con Sherry (Amber Midthunder), una de las cajeras de su banco. Por desgracia, en Nochebuena, el banco es objeto de un atraco y se llevan a Sherry de rehén. Después de haber pasado toda una vida esperando a alguien como Sherry, Nate no titubea en lanzarse al rescate de la mujer de la que se está enamorando y que está sumida en un terrible peligro.

Los actores Betty Gabriel, Matt Walsh, Lou Beatty Jr., Evan Hengst y Conrad Kemp completan el reparto de la película.