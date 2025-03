Pixar abraza la ciencia ficción en el tráiler de Elio, su película de alienígenas

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

Elio, la nueva película de Pixar tras el enorme éxito Del Revés 2, el largometraje más taquillero de 2024 y la cinta de animación con mayor recaudación de la historia, llegará a los cines el 9 de julio. Para ir calentando motores hasta su estreno, Disney ha lanzado un nuevo y trepidante tráiler de esta aventura intergaláctica, en el que su protagonista ve por fin cumplido su sueño de entrar en contacto con vida alienígena.

El adelanto arranca mostrando a Elio, un entrañable niño de desbordante imaginación con una gran pasión: la vida más allá de los confines de la Tierra. "¿Estás bien?", le preguntan sus amigos al verle durmiendo en la playa con un cachivache en la cabeza. "Intento que me abduzcan. Los alienígenas", responde Elio sin ningún rubor.

Esta obsesión no solo le causa algunos problemas de asistencia a clase, sino también una profunda desesperación en su madre. "Tu vida no está ahí arriba, Elio. Tienes que hacer amigos", le dice comprensivamente. Pero Elio no se da por vencido.

"Si hay algún alienígena escuchando, por favor, venid a por mí, bueno, adiós, os quiero", suelta Elio en su última transmisión. Es entonces cuando una nave alienígena irrumpe y empieza a transportarlo hasta un mundo extraordinario, repleto de criaturas fantásticas.

"Buscamos a soñadores y observadores de estrellas como tú", le explican dos alienígenas. Allí entablará amistad con Glordon, un simpático extraterrestre e hijo de Lord Grigon, un conquistador de mundos que planea invadir la Tierra.

"Durante siglos, los seres humanos han llamado al universo en busca de respuestas y en Elio, la nueva película de Disney y Pixar, el universo les devuelve la llamada. La película cuenta la historia de Elio, un desamparado niño con gran imaginación que, sin querer, se ve transportado al Comuniverso, una organización interplanetaria con representantes de galaxias de todas partes. Identificado por error como el embajador de la Tierra ante el resto del universo, y completamente desprevenido ante ese tipo de presión, Elio debe formar nuevos lazos con formas de vida alienígenas excéntricas, sobrevivir a una serie de pruebas extraordinarias y, de alguna manera, descubrir cuál es su verdadero destino", reza la sinopsis de la película.

Dirigida por Adrián Molina (guionista y codirector de Coco) y producida por Mary Alice Drumm (productora asociada de Coco), Elio cuenta en su reparto de voces original con America Ferrera como Olga, la madre de Elio; Jameela Jamil como la Embajadora Questa; Brad Garrett como el Embajador Grigon; y Yonas Kibreab como el protagonista que da título al filme.