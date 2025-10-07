Berto Romero, Javier Cámara y Belén Cuesta, atrapados en el tiempo en Cinco minutos más, que inicia su rodaje

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

Ya ha comenzado el rodaje de Cinco minutos más, el primer largometraje escrito por el humorista Berto Romero, que llegará a las salas en 2026 y tiempo después a Movistar Plus+. Dirigida por Javier Ruiz Caldera y protagonizada por el propio Romero, Javier Cámara y Belén Cuesta, la ficción narra la historia de una pareja en crisis que queda atrapada en un bucle temporal de cinco minutos.

Junto al anuncio del rodaje, que se está llevando a cabo en la provincia de Girona, la plataforma de streaming ha lanzado una primera imagen en la que se ve a los tres protagonistas en un entorno rural. "¿Qué haces si el mundo entra en un bucle temporal y te pilla de fin de semana rural?", reza el texto que acompaña a la publicación y que adelanta que todo será caótico.

Cinco minutos se une a la larga lista de colaboraciones entre Calderas y Romero que incluye El otro lado y Mira lo que has hecho, ambas series creadas y protagonizadas por el cómico. Además Romero ha participado como actor en numerosos filmes del realizador entre las que destacan películas como Anacleto: Agente secreto o 3 bodas de más, que le sirvió una nominación al Goya a mejor actor de reparto en 2014.

La película narra la historia de "de un matrimonio en crisis que decide pasar un fin de semana de turismo rural en una casa aislada en el campo. Allí se reúnen con un encargado de la agencia que les enseña la casa y les entrega las llaves. Pero antes de que los deje solos, sucede una cosa extraordinaria: el mundo entero entra en un bucle temporal. Los últimos cinco minutos se repiten una y otra vez como si saltara la aguja de un tocadiscos", tal y como adelanta la sinopsis oficial.

Junto a los ya mencionados Romero, Cuesta y Cámara completan el reparto de Cinco minutos más Carlos Bernardino (Mano de hierro), Marc Soler (UPA Next), Clàudia Melo (En los márgenes), Puchi Lagarde (Galgos), Tian Tosas (La última noche en Tremor) y Nia Tosas (El mal invisible). El filme producido por Ikiru Films y El Terrat cuenta con la producción de Edmon Roch, Laura Fernández Espeso, Romero y Javier Méndez, además de Guillermo Farré y Fran Araújo por parte de Movistar Plus+. Clara Valle es productora ejecutiva.