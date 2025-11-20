Inquietante tráiler de El vestido, la nueva película de terror Belén Rueda

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Tras títulos como El orfanato (2007), Los ojos de Julia (2010), No dormirás (2018) o la más reciente La ermita (2023), Belén Rueda vuelve al cine de terror con El vestido, película dirigida por Jacob Santana que ya ha lanzado su primer y aterrador tráiler. El filme verá la luz en cines el 13 de febrero de 2026.

En el avance, Rueda da vida a Alicia quien, junto a su hija Carla, interpretada por Vera Centenera, se muda a una casa en la que varias familias sufrieron en el pasado desgracias inexplicables... especialmente las niñas que vivieron allí.

"¿Ya empezaron?", le pregunta su vecina, a quien da vida Elena Irureta. Cuando el personaje de Rueda le pregunta a qué se refiere, ella proclama: "Las cosas extrañas". La clave parece estar en un antiguo vestido azul que conecta a Carla con el fantasma de una niña que vivió en la casa hace décadas.

"Alicia y su hija Carla se mudan a una vieja casa en busca de un nuevo comienzo tras un divorcio difícil. Sin embargo, pronto descubren que la casa guarda una historia oscura, una cadena de tragedias que parecen repetirse generación tras generación. Carla, que lucha por encontrar su lugar en el mundo, comienza a notar que algo en la casa no está bien.

Su madre, cada vez más paranoica, empieza a temer que su hija sea la causante de los eventos extraños que suceden a su alrededor. Pero la verdad es aún más aterradora: Alicia es la que está perdiendo el control... o peor aún, nunca lo tuvo", reza la sinopsis oficial de la película.

El vestido es una producción de AF Films junto con Forgotten 2 Entertainment SL en asociación con E-Media Canary Project y Match Point, cuyas ventas internacionales están a cargo de Film Factory. AF Pictures distribuirá la película en España con estreno exclusivo en cines.