Angustia entre las llamas en el tráiler de Cortafuego, el nuevo thriller de Netflix que ya tiene fecha de estreno

Fuego y angustia en el tráiler de Cortafuego, el nuevo thriller de Netflix que ya tiene fecha de estreno- NETFLIX

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

Netflix ha lanzado el primer tráiler de Cortafuego, la nueva película de David Victori (Sky Rojo, No matarás) que regresa con un thriller psicológico de personajes atrapados en un incendio y también en un tremendo dilema moral. La película está protagonizada por Belén Cuesta (La trinchera infinita, La casa de papel), Enric Auquer (Casa en llamas, Sky Rojo), Joaquín Furriel (El refugio atómico) y Diana Gómez (Valeria, La casa de papel), se estrenará el próximo 20 de febrero.

"¿Dónde está mi hija?", es la pregunta que se repite una y otra vez en el adelanto del filme. Un avance de menos de un minuto de duración, que alterna las impresionantes imágenes de un bosque devorado por las llamas con la angustia de una familia en busca de su pequeña perdida en el bosque.

La película, producida por Anxo Rodríguez, de Espotlight Media, y Ferran Tomás, es un thriller psicológico que narra la historia de Mara (Belén Cuesta), quien tras la muerte de su marido, viaja con su hija Lide (Candela Martínez), su cuñado Luis (Joaquín Furriel), la mujer de éste, Elena (Diana Gómez) y el hijo de ambos (Mika Arias) a la casa de verano en el bosque para cerrar las heridas del pasado.

Pero lo que debía ser un mero trámite de despedida se convierte en una pesadilla cuando, tras una discusión, su hija desaparece en el bosque sin dejar rastro. La situación se vuelve crítica al declararse un incendio incontrolable en la zona. Ante el avance voraz de las llamas, la Guardia Civil se ve obligada a suspender el rescate de la niña y ordenar la evacuación inmediata.

Desesperada, Mara se niega a irse y en una decisión límite, la familia decide desafiar la orden y adentrarse en el bosque para buscar a la niña. Aislados, sin ayuda oficial y con el fuego cerrándoles el paso, su única esperanza es Santi (Enric Auquer), el guarda forestal de la zona. Pero a medida que el cerco se estrecha, Mara empieza a sospechar que el incendio no es la única amenaza: alguien está mintiendo.