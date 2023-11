Inquietante primera imagen de la precuela de La Profecía, The First Omen, que ya tiene fecha

MADRID, 22 Nov (CulturaOcio)

20th Century Studios ha lanzado la primera imagen oficial de The First Omen, la precuela de La Profecía, el mítico filme de terror que dirigió Richard Donner en 1976. Este nuevo filme estará protagonizado por Nell Tiger y Tawfeek Barhom y llegará a los cines el 5 de abril de 2024.

La escalofriante instantánea muestra a una joven vestida con un traje de monja de color negro que se encuentra en el interior de una iglesia. La monja está situada de espaldas al altar y tras ella también se aprecia un tétrico cuadro de la Virgen María y unas velas que rodean a la protagonista de la escena como si estuviese siendo observada por los ojos de algo demoniaco.

La sinopsis de la película reza lo siguiente: "Cuando una joven estadounidense es enviada a Roma para iniciar una vida de servicio a la Iglesia, se topa con una oscuridad que pone en cuestión su propia fe y descubre una conspiración aterradora que espera provocar el nacimiento de la encarnación del mal".

The First Omen estará dirigida por Arkasha Stevenson (Nuevo sabor a cereza), con historia de Ben Jacoby (Bleed) y un guion de Tim Smith, Arkasha Stevenson y Keith Thomas (Firestarter). Los productores son David S. Goyer (El caballero oscuro) y Keith Levine (The Night House) y los productores ejecutivos son Tim Smith, Whitney Brown (Rosalina) y Gracie Wheelan.

Además, el reparto de la precuela incluye a Nell Tiger Free Free (Servant, Juego de Tronos), Tawfeek Barhom (María Magdalena), Sonia Braga (El beso de la mujer araña), Ralph Ineson (El hombre del norte) y Bill Nighy (Living).

La cinta original de terror dirigida por Richard Donner se estreno en 1976 recaudando más 60 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos y contó con actores como Gregory Peck, Lee Remick y Harvey Stephens. Y ahora, casi 50 años después del lanzamiento de La Profecía y dos secuelas: La maldición de Damien de 1978 y El final de Damien de 1981 se ampliará el terrorífico universo con la llegada de The First Omen a los cines.