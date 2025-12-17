El infierno se despierta en el inquietante tráiler de Return to Silent Hill, nueva adaptación del mítico videojuego - TRIPICTURES

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler oficial de Return to Silent Hill, la adaptación a la gran pantalla de la segunda entrega de la popular saga de videojuegos. Christophe Gans vuelve a ponerse tras las cámaras en esta nueva entrega de Silent Hill que, protagoninizada por Jeremy Irvine (Caballo de batalla) y Hannah Emily Anderson (Smoke), verá la luz en cines el 23 de enero de 2026.

El avance, de cerca de un minuto y medio de duración, arranca con James Sunderland, a quien da vida Irvine, leyendo una carta en la que le anuncian que "ha pasado algo" y le necesitan. Es entonces cuando se dirige al misterioso pueblo de Silent Hill se ve obligado a enfrentarse cara a cara a la oscuridad para conseguir rescatar a su antigua pareja.

"Cuando James recibe una misteriosa carta de su amor perdido, Mary, se siente atraído por Silent Hill, un pueblo que antes le era familiar y ahora está sumido en la oscuridad. Mientras la busca, James se enfrenta a criaturas monstruosas y desentraña una aterradora verdad que lo llevará al límite de su cordura", reza la sinopsis oficial del filme.

Se trata de la tercera entrega cinematográfica de la saga basada en el videojuego, pues seis años después del estreno de Silent Hill, cuya dirección corrió a cargo de Gans, la franquicia estrenó en 2012 una secuela dirigida por M. J. Bassett. El primer videojuego de Silent Hill fue lanzado en 1999 para PlayStation, dando lugar a tres secuelas en los cinco años siguientes, a las que les han seguido otras entregas y spin-offs.

La nueva producción contará además con la colaboración especial la de Akira Yamaoka, quien compuso la música del videojuego original, para mantener la esencia de la saga.