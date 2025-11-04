El infierno se desata en el tráiler de Return to Silent Hill, nueva adaptación del mítico videojuego

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de Return to Silent Hill, la adaptación de la segunda entrega del popular videojuego de la desarrolladora Konami. Tras casi una década desde el estreno de la primera película de Silent Hill, Christophe Gans vuelve a ponerse tras las cámaras en esta nueva cinta que, protagonizada por Jeremy Irvine y Hannah Emily Anderson, verá la luz en cines el 23 de enero de 2026.

El avance arranca con James Sunderland, a quien da vida Irvine, despertándose sobresaltado en el suelo y asaltado por recuerdos fragmentados. Más adelante, aparece adentrándose en la tenebrosa ciudad de Silent Hill, a pesar de una oscura advertencia. "No te haces idea de a qué clase de infierno vas a enfrentarte", procalama una voz femenina en el tráiler.

Se trata de la tercera entrega cinematográfica de la saga basada en el videojuego, pues seis años después del estreno de Silent Hill, cuya dirección corrió a cargo de Gans, la franquicia estrenó en 2012 una secuela dirigida por M. J. Bassett. El primer videojuego de Silent Hill fue lanzado en 1999 para PlayStation, dando lugar a tres secuelas en los cinco años siguientes, a las que les han seguido otras entregas y spin-offs.

"Cuando James recibe una misteriosa carta de su amor perdido, Mary, se siente atraído por Silent Hill, un pueblo que antes le era familiar y ahora está sumido en la oscuridad. Mientras la busca, James se enfrenta a criaturas monstruosas y desentraña una aterradora verdad que lo llevará al límite de su cordura", reza la sinopsis oficial del filme.