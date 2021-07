Indignación en Hollywood tras la excarcelación de Bill Cosby: "Supongo que 70 mujeres no son suficientes. Que te jodan"

30 June 2021, US, Elkins Park: US actor Bill Cosby (2nd L) walks to briefly address the media with his attorney Jennifer Bonjean (L) and spokesman Andrew Wyatt (2nd R) in front of his home after the Pennsylvania Supreme Court overturned his sexual assault

30 June 2021, US, Elkins Park: US actor Bill Cosby (2nd L) walks to briefly address the media with his attorney Jennifer Bonjean (L) and spokesman Andrew Wyatt (2nd R) in front of his home after the Pennsylvania Supreme Court overturned his sexual assault - Jim Z. Rider/ZUMA Wire/dpa

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

Tras dos años en prisión por agresión sexual, Bill Cosby ha salido de la cárcel. El Tribunal Supremo del estado de Pensilvania anuló este miércoles la condena debido a fallos en el proceso judicial, dejando libre al cómico de 83 años. Su excarcelación ha indignado a la opinión pública, así como a numerosas personalidades del mundo del espectáculo, que han compartido su opinión en Twitter.

Cosby fue condenado a un mínimo de tres años y un máximo de diez en 2018 por drogar y agredir sexualmente a Andrea Constand en 2004. Sin embargo, decenas de mujeres aseguraron haber sido agredidas por el humorista. "Supongo que 70 mujeres no eran suficientes. Que te jodan, Bill", sentenció Rosie O'Donnell.

Bill Cosby is STILL an evil rapist .the end. — ✌🏼rosanna arquette (@RoArquette) June 30, 2021

"Bill Cosby sigue siendo un violador malvado. Eso es todo", apuntó Rosanna Arquette.

"¿Cuándo mejorarán las cosas para las mujeres y niñas en lo que se refiere a agresión sexual, sexismo, misoginia y edadismo? ¿Qué más tiene que pasar? Es tan desmotivante", dijo Kathy Griffin.

WHEN will things get better for women and girls regarding sexual assault, sexism, misogyny and ageism?

What will it take?

So discouraged. — Kathy Griffin (@kathygriffin) June 30, 2021

"Cosby drogó y violó a 60 mujeres. ¿No merecen equidad y justicia? Es por esto que la gente no denuncia. Esta es la razón por la que instar a las personas a presentar cargos no es suficiente, siempre que los hombres ricos y poderosos puedan violar y agredir sexualmente a personas durante décadas con impunidad", comentó la actriz Padma Lakshmi.

Cosby drugged and raped 60 women. Do they not deserve “fairness” and justice?



This is why people don’t come forward.



This is why urging people to “press charges” falls short, as long as wealthy & powerful men can rape & sexually assault people for decades with impunity #MeToo — Padma Lakshmi (@PadmaLakshmi) June 30, 2021

"A todas las mujeres que fueron agredidas sexualmente por Bill Cosby, hoy me duele el corazón por vosotras y estoy llena de furia. Es espantoso", lamentó Debra Messing.

To every woman who was sexual assaulted by #BillCosby my heart hurts for you today and I am full fury. It’s horrifying. — Debra Messing✍🏻 (@DebraMessing) June 30, 2021

"Estoy con todas las que acusaron a Bill Cosby en este día oscuro", afirmó Rose McGowan.

I stand with all of Bill Cosby’s accusers on this dark day. — Rose McGowan (@rosemcgowan) June 30, 2021

A estas estrellas se sumaron numerosos usuarios anónimos. "60 mujeres denunciaron. Imaginad cuántas hay ahí fuera que no lo hicieron. Este tío es un puto monstruo", señaló una tuitera. "Yo creo a estas mujeres. Merecen justicia. Es demasiado fácil, en todo el mundo, que los hombres poderosos jueguen con el sistema y eludan la responsabilidad por sus acciones", se quejó otra internauta.

60 women came forward. Imagine how many out there didn’t? This guy is a fkn monster. #BillCosby — Jo (@MoarToast) June 30, 2021

I believe these women. They deserve justice. It is too easy, the world over, for powerful men to game the system and dodge accountability for their actions.#EnoughIsEnough#BillCosby#MeToo pic.twitter.com/cc4hglkTOA — Mandu Reid (@ManduReid) June 30, 2021

#BritneySpears : rechazada su petición de acabar con la tutela de su padre.#BillCosby : anulada la sentencia de agresión y es liberado.



De esto es de lo que se habla, cuando hablan de igualdad de género. — El Caballero de la comedia (@SoyStevePalmero) July 1, 2021

No puedes acusar libremente, tienes que denunciar.

*denuncian*

No es suficiente hay que hacer el proceso completo y probarlo en la corte.

*Arman un caso, llevan testigos, la corte declara al agresor culpable.

Nel. Lo vamos a sacar y no lo puedes volver a juzgar. #BillCosby — Sam Bulle (@sam_bulle) June 30, 2021

Cómo que #billcosby quedó libre ! Después de ser condenado entre 3 a 10 años de cárcel, se desestimó la sentencia y es puesto en libertad . — A r i z p e A l e j a n d r o (@Arizpealejandro) June 30, 2021