Phylicia Rashad, la mujer de Bill Cosby en TV, defiende su salida de la cárcel: "Se repara un terrible error"

La excarcelación de Bill Cosby, liberado tras dos años en prisión por agresión sexual, ha generado una ola de indignación entre la opinión pública. También muchas celebridades se han posicionado contra el cómico, condenado a un mínimo de tres años y un máximo de diez en 2018 por drogar y agredir sexualmente a Andrea Constand en 2004. Sin embargo, ha habido quien ha defendido al artista. Phylicia Rashad, quien fuera su esposa en la ficción en 'La hora de Bill Cosby', se ha manifestado públicamente a favor de su compañero.

"¡Por fin! Se está arreglando un terrible error, se corrige un error judicial", tuiteó la actriz, que recibió muchas críticas por su apoyo a Cosby. "Mentirosa" o "persona terrible" son algunos de los apelativos que le dedicaron a la intérprete los usuarios de Twitter, que la acusaron de "apoyar a un violador".

Posteriormente Rashad publicó un nuevo tuit en el que mostraba su apoyo a las víctimas, aunque no se retractaba de su apoyo a Cosby. "Apoyo plenamente a las supervivientes de agresión sexual que denuncien. Mi publicación no tenía la intención de ser insensible a su verdad. Personalmente, sé por amigos y familiares que tal abuso tiene efectos residuales de por vida. Mi más sincero deseo es la recuperación", dijo.

