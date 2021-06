Indiana Jones 5: Harrison Ford vuelve a convertirse en Indy en una nueva imagen del rodaje

MADRID, 8 Jun. (CulturaOcio) -

Por fin ha llegado la primera imagen de Harrison Ford en el set de rodaje de 'Indiana Jones 5'. El veterano actor vuelve a enfundarse el emblemático traje de arqueólogo aventurero. Una de las fotografías más esperadas, con la que los fans comienzan a ver cómo la quinta entrega va tomando forma, con la vista puesta en su estreno en cines, para el 29 de julio del año que viene.

Vistiendo su clásica chaqueta marrón y su sombrero Fedora, el intérprete de 78 años aparece detrás de lo que parece un edificio de una institución pública o una estación de tren antigua. En la instantánea, Ford está acompañado por el productor Frank Marshall y por Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm.

La imagen muestra que, además, el rodaje de la quinta entrega, dirigida por James Mangold, cumple con estrictos protocolos de seguridad sanitaria contra la pandemia del COVID-19, al aparecer tanto el actor como el resto de profesionales con una mascarilla.

Exclusive Photo that we got right now!

Harrison Ford sighted on Set of Indiana Jones 5 pic.twitter.com/jVzTB25XIw