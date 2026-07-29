El humor es el arma más poderosa en el tráiler de Arriba Tutto, la ópera prima de José Mota - ACONTRAFILMS

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

El humorista, actor y guionista José Mota debuta como director en Arriba Tutto, una película que llegará a los cines el próximo 9 de octubre. El filme ha lanzado su primer tráiler que sigue a un soldado que debe reencontrarse con su infancia y el legado de su padre, un cómico ambulante que le enseñó a mirar el mundo con humor.

"Dicen que el mundo está roto y que el gris lo cubre todo, pero yo aún veo colores", dice la voz en off de Michi, el protagonista, al inicio del adelanto cuando solo era un niño y disfrutaba de las positivas enseñanzas de su progenitor, un comediante interpretado por Karra Elejalde.

Unos años después, convertido en un soldado que ha resulado herido en una emboscada enemiga, Michi, con la ayuda del niño que fue, deberá "seguir actuando" para seguir vivo y demostrar que el humor es el "arma más poderosa del mundo".

En su camino se reencuentra con Conchita (Olivia Molina), su amor de la infancia por la que también luchará de nuevo. Y es que, tal y como dice el niño al final del adelanto: "No hay que tener miedo ¿recuerdas, cuando tutto era perduto (todo se perdió)?".

"1905. Un cómico ambulante ha enseñado a su hijo pequeño, Michi, a ver la magia y el humor en cada rincón de la vida. Pasados los años, en tiempos de guerra, Michi se ha convertido en un hombre amargado y consumido por el rencor. Un inesperado suceso y el reencuentro con Conchita, su amor de niñez le ayudará a recuperar la fascinante visión del mundo que le inculcó su padre", adelanta la sinopsis del filme.

Arriba Tutto está protagonizada por el propio Mota (Atasco) junto a Pablo Cabello. Completan el reparto de la cinta Karra Elejalde (Ocho apellidos vascos), Olivia Molina (La Casa), Diego Anido (La infiltrada), Mila Borrás (Creatura), Luciano Scarpa (L'ultima settimana di settembre) y Eugenio Barona (La Favorita).

Dirigida por Mota, el largometraje cuenta con un guión de Mota, Fernando Erre, Claro García, Marta González de Vega, Amalia Sánchez y Pilar Sánchez. El rodaje de esta coproducción hispano-italiana se ha desarrollado en diversas localizaciones de Gran Canaria, Castilla-La Mancha y Madrid.