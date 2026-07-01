Matar a Ramón, la nueva comedia negra de Álvaro Fernández Armero, finaliza su rodaje

Archivo - Finaliza el rodaje de Matar a Ramón, la nueva comedia negra dirigida por Álvaro Fernández Armero - ATRESMEDIA - Archivo

MADRID 1, (CulturaOcio)

Álvaro Fernández Armero ha culminado ya el rodaje de Matar a Ramón, su nueva comedia negra. Lo nuevo del director de títulos como Si yo fuera rico, Ocho apellidos marroquís o la serie Vergüenza, sigue a Ramón, encarnado por José Mota, un hombre que, tras sobrevivir milagrosamente a un extraño atropello, se ve envuelto en una sucesión de asesinatos cada vez más disparatados.

"Matar a Ramón cuenta las desastrosas intentonas de liquidar a un pobre hombre y la inutilidad de los agentes que lo investigan", adelanta el propio Fernández Armero que se refiere a su nuevo proyecto como un gran reto narrativo: "Toca desmontar todo lo que he ido aprendiendo durante estos años de profesión y tirarnos todos a la piscina para aprender cómo 'hacerlo mal para hacerlo bien'".

"Cantoviejo (La Mancha profunda). Ramón, dueño de una empresa de reformas junto a su esposa Eulalia, sobrevive milagrosamente a un extraño atropello. A partir de entonces, empiezan a ocurrirle accidentes y sucesos inexplicables. La investigación queda en manos de dos guardias civiles 'un veterano con afán de protagonismo y una novata con poco don de gentes' que sospechan que algo no encaja. Juntos, deberán resolver el primer caso de una 'víctima en serie'", avanza la sinopsis oficial del filme.

Con Fernández Armero como director y con un guion escrito por Daniel Castro y Diego Soto, Matar a Ramón está protagonizada por Óscar de la Fuente, Carla Díaz, Yaël Belicha, Israel Elejalde y Carmen Gutiérrez. La cinta cuenta con la colaboración de José Mota quien interpreta a Ramón. El reparto lo completan Antón Lofer, Álvaro Fontalba, Agustín Oton, Óscar Lasarte y Chani Martin.

UN "DESCACHARRANTE" RETRATO DE NOSOSTROS MISMOS

"Javier Ugarte, Daniel Castro y yo queríamos hacer una comedia de personajes inútiles en la tradición de Peter Sellers, comedias francesas como 'La cena de los idiotas' o películas de Woody Allen como 'Toma el dinero y corre' o 'Zelig'. Nos dimos cuenta de que en muchos crímenes reales había situaciones surrealistas y personajes que podían dar pie a momentos muy cómicos", dice Jaime Ortiz de Artiñano, director general de Atresmedia Cine.

Rodada en diferentes localizaciones de la Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha, Matar a Ramón promete servir al público "una sátira de los crímenes costumbristas" y una "descacharrante historia" que, dice Ortiz de Artiñano, será también "un retrato de nosotros mismos".