Hospitalizado un actor de Eternals de Marvel tras recibir una paliza

MADRID, 23 Ago. (CulturaOcio) -

Barry Keoghan, quien dará vida a Druig en Eternals (Los Eternos) de Marvel, ha sido hospitalizado tras sufrir una agresión. El incidente tuvo lugar en Galway, Irlanda.

Según Sunday World, Keoghan fue encontrado en la puerta de un hotel y tenía heridas graves en la cara. Fue trasladado al Galway University Hospital, donde fue tratado y ya ha sido dado de alta. El actor había estado esa misma noche en un pub y se había hecho fotos con un fan.

Tal como señala la publicación, el actor de 28 años no ha presentado ninguna denuncia. "La policía acudió por un incidente en un hotel en el área de Wellpark de la ciudad de Galway el domingo 15 de agosto de 2021 después de las 03:30 horas. También se llamó a una ambulancia y se trató a un hombre de unos 20 años por lesiones no mortales. Se están realizando investigaciones. No se han realizado arrestos", anunciaron las autoridades. Sunday World intentó contar con el testimonio del actor, pero sus representantes declinaron hacer comentarios.

Keoghan dará vida en Los Eternos a Druig, parte de una raza de seres inmortales que secretamente han guiado a la humanidad y la han protegido de un grupo de monstruos conocidos como Deviants. También aparecerá en The Batman de Matt Reeves en el rol de Stanley Merkel, oficial de policía de Gotham City.

El actor tiene amplia experiencia frente a las cámaras y ha participado en títulos como Dunkerque de Christopher Nolan, El sacrificio de un ciervo sagrado de Yorgos Lanthimos y la aclamada serie Chernobyl.

En Eternals de Marvel Keoghan comparte planos con Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kit Harington, Kumail Nanjiani o Salma Hayek. El filme, que relata la historia de un grupo de seres inmortales que llegaron a la Tierra hace 7.000 años, está dirigido por la ganadora del Oscar Chloé Zhao (Nomadland) y verá la luz en los cines el 5 de noviembre.