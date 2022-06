¿A qué hora se estrena en Netflix Spiderhead, la película de Chris Hemsworth?

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Chris Hemsworth cuelga el martillo y la capa de Thor para adentrase de nuevo en el género del trhiller y la ciencia ficción, en este caso con un toque de drama carcelario, en Spiderhead. La cinta dirigida por Joseph Kosinski llega a Netflix este viernes 17 de junio, pero... ¿a qué hora estará disponible en el servicio de streaming?

Basada en el relato 'Escape From Spiderhead' de George Saunders para The New Yorker, la película protagonizada por Chris Hemsworth, Miles Miles Teller y Jurnee Smollett viaja hasta un futuro no muy lejano para relatar la historia de dos presos empiezan una relación y afrontan sus respectivos pasados en un centro penitenciario de vanguardia dirigido por un visionario que experimenta con los reclusos empleando drogas capaces de alterar la mente.

Joseph Kosinski, responsable de TRON: Legacy y el reciente éxito de taquilla Top Gun: Maverick, dirige esta película que, como suele ser habitual en la plataforma, llegará a Netflix a las 9 de la mañana en España. Para aquellos que vivan en las Islas Canarias, será a las 08:00 horas, una hora antes cuando tengan dispible el filme. Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento tendrá otro horario.

Los suscriptores de Netflix residan en México tendrán disponible la nueva producción a partir de las dos de la madrugada, según el huso horario de la Zona Central. También a las 02:00 horas la cinta llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las tres de la mañana es cuando este thriller de ciencia ficción que sigue los pasos de presos llevan implantado un dispositivo que les administra drogas capaces de alterar sus mentes a cambio de conmutar sus condenas estará disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y la zona este de los Estados Unidos.

Para aquellos espectadores que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, la película protagonizada por Chris Hemsworth y Miles Teller podrá verse en Netflix desde las 04:00 horas.

Por su parte, aquellos que quieran sumergirse de nuevo en la tórrida historia de Spiderhead y residan en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán comenzar a ver la película desde las cinco de la madrugada. A medianoche será cuando la secuela de la saga pueda disfrutarse en la zona oeste de los Estados Unidos.