¿A qué hora se estrena en Netflix Un fantasma en la batalla, la película sobre la lucha contra ETA?

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

Un fantasma en la batalla, la película protagonizada por Susana Abaitua sobre la lucha contra la banda terrorista ETA, aterriza en Netflix este viernes 17 de octubre. Dirigida por Agustín Díaz Yanes, la cinta fue estrenada en cines el pasado 3 de octubre, tras su paso por el Festival de cine de San Sebastián. Se trata de uno de los largometrajes españoles más esperados del año, pero... ¿A qué hora se estrena Un fantasma en la batalla en Netflix?

"Un fantasma en la batalla está inspirada en la mayor operación encubierta contra ETA, que supuso un antes y un después en la lucha antiterrorista en España. Cimentada en el contexto histórico, político y social de los años 90 y los 2000, la película relata la historia de Amaia (Susana Abaitua), una joven guardia civil que permanece más de una década trabajando como agente encubierta dentro de la banda terrorista, con el objetivo de localizar los zulos que tenían escondidos en el sur de Francia", reza la sinopsis oficial.

En cuanto al horario del estreno, Un fantasma en la batalla estará disponible en España en Netflix a las 9:00 horas del viernes 17 de octubre. Una hora antes, a las 8:00 horas, el filme verá la luz para el público residente en las Islas Canarias. Eso supondrá que la ficción llegará a Estados Unidos a las 0:00 horas, según el horario de la Costa Oeste (Los Ángeles).

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la película tendrá otro horario. Así, en México, los espectadores podrán conocer un poco más acerca de la historia de España a partir de la una de la madrugada del viernes. También a esa hora Un fantasma en la batalla llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 2:00 horas, el thriller protagonizado por Susana Abaitua se podrá ver en Netflix en territorios como Perú, Ecuador, Panamá, Colombia. A las 3:00 horas, Un fantasma en la batalla estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y la Costa Este de Estados Unidos (Nueva York).

Será a las 4:00 horas cuando la nueva película de Agustín Díaz Yanes esté disponible en Netflix para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).