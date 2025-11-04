¿A qué hora se estrena Los 4 Fantásticos en Disney+?

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, la más reciente producción cinematográfica de Marvel Studios, llega a Disney+. Tras su paso por los cines, el filme protagonizado por Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa) aterriza en la plataforma de streaming. ¿A qué hora se estrena Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos en Disney +?

A pesar de contar el respaldo de buena parte de la crítica, la cinta dirigida por Matt Shakman quedó por debajo de las expectativas en taquilla, recaudando 520 millones de dólares a nivel mundial. En todo caso, Los 4 Fantásticos superó los 382 millones de dólares de Thunderbolts y los 413 millones de dólares de Capitán América: Brave New World, las otras dos cintas de Marvel Studios estrenadas este año.

"Ambientada en un mundo vibrante con estética retro-futurista inspirada en los años 60, presenta a la Primera Familia de Marvel, quienes se enfrentan a su desafío más difícil hasta la fecha. Obligados a equilibrar sus responsabilidades como héroes con la fuerza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un voraz dios espacial y su intrigante Heraldo", señala la sinopsis oficial de la película.

Así, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos estará disponible en Disney+ a partir de las 00:00 horas del miércoles 5 de noviembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la cinta de Marvel llegará a la plataforma a las 8:00 de la mañana de ese mismo día. Una hora antes, a las 7:00 horas, el filme verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la cinta tendrá otro horario. Así, en México la película protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Julia Garner como Silver Sufer y Ralph Ineson como el temible Galactus llegará a Disney+ a la una de la madrugada del miércoles. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 2:00 horas del miércoles cuando la primera familia de Marvel aterrice en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 3:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar de la cinta dirigida por Matt Shakman.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos desde las 4:00 horas de este miércoles.