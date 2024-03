¿A qué hora y dónde ver los Oscar 2024 en América Latina y España?

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

La 96.ª edición de los Oscar se celebra en el Dolby Theatre de Los Ángeles este domingo 10 de marzo, madrugada ya del lunes 11 de marzo en España. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood entrega sus premios en una ceremonia que estará conducida por cuarta vez por el presentador y cómico Jimmy Kimmell. ¿A qué hora y dónde ver en directo la gala más importante del séptimo arte?

Las estrellas volverán a brillar y Los Ángeles volverá a reclamar su título de Meca del Cine en unos Oscar en los que Oppenheimer, la película de Christopher Nolan centrada en la figura del científico creador la bomba atómica, parte como gran favorita con 13 nominaciones.

Le siguen Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos, con 11 nominaciones; Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, con 10 candidaturas y Barbie, de Greta Gerwig, película que opta a 8 galardones. Maestro, American Fiction, Los que se quedan o la española La sociedad de la nieve son otros de los títulos que pueden brillar en una ceremonia que cambia de horario y comenzará antes de lo que suele ser habitual.

Y es que, para intentar remontar los datos de audiencia, la cadena ABC, encargada de emitir en directo la gala en Estados Unidos, ha decido adelantar una hora el comienzo de la ceremonia. Esto, unido a que en territorio estadouniense el cambio al horario de verano ya se habrá producido, hace que por primera vez en muchos años, los Oscar se vean en España dos horas antes de lo que suele ser habitual.

Así, la ceremonia como tal de los Oscar 2024 arrancará en el Dolby Theatre a las 16:00, hora local de Los Ángeles, aunque la cobertura de la alfombra roja empezará hora y media antes. La ceremonia también podrá seguirse en streaming desde territorio estadounidense en servicios como Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV y FuboTV.

Esto supone, con el condicionante del cambio al horario de verano, que la ceremonia arranque en España a las 0.00 horas del domingo al lunes. En Canarias la gala arrancará el domingo a las 23.00 horas.

A partir de esas horas, la gala se podrá seguir simultáneamente a su emisión en directo en Estados Unidos en el canal Movistar Plus+ (dial 7) y en el canal especial 'Los Oscar por Movistar Plus+' (dial 15). Antes, a las 20:30 horas del domingo comenzará el programa especial 'La noche de los Oscar 2024' conducido por María Gómez que analizará las nominaciones, los 'looks' de la alfombra roja y las películas y sus curiosidades.

¿A QUÉ HORA VER LOS OSCAR EN AMÉRICA LATINA?

En América Latina será TNT la encargada de la emisión en directo de los premios. El canal cubrirá la gala para todo el territorio hispanoamericano, lo que implica que los horarios dependerán del huso horario de la región.

Además, la gala también se podrá seguir en streaming por Max Latinoamérica y TNT GO. Además, también se emitirá en directo por diversos canales en cada país como Azteca 7, Azteca 13, Channel 7, Channel 4, CNN Chile, Unitel, Telesistema Dominicano Canal 11, Canal 31, Canal 35, Channel 2 o Chanel 12.

La noche más esperada del año está cada vez más cerca 🤩 Los #Oscars llegan a la pantalla de #TNT y @streammaxla este domingo 10 de marzo, ¿ya tienes tus predicciones? ✨



⏰ 4PM 🇲🇽 | 5PM 🇨🇴 | 7PM 🇦🇷 pic.twitter.com/LHjo8yXUdH — TNT™ América Latina (@TNTLA) March 4, 2024

En cuanto a los horarios, en México (horario de CDMX) será a las 16:00 horas cuando comience la retransimisión desde la alfombra roja mientras que la gala arrancará a las 17:00 horas. Mismo horario para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua que quieran disfrutar de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

En Colombia, Perú, Ecuador y Panamá la 96 edición de los Oscar arrancará a las 18:00 horas. Y para aquellos espectadores que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, la gala arrancará a las 19:00 horas, mientras que en Argentina, Chile, Uruguay o Brasil, la ceremonia de entrega arrancará a las 20:00 horas.