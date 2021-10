¿A qué hora y dónde ver la DC FanDome 2021? Horarios y paneles

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

El DC FanDome, el gran evento virtual que une a fans de los superhéroes y villanos de DC de todo el mundo, llega este sábado 16 de octubre. La convención viene cargada de novedades del futuro de las películas, las series, los cómics y los videojuegos de la compañía. Tras una primera edición que fue un éxito rotundo, la segunda viene dispuesta a superarlo. Ahora bien, ¿a qué hora comenzará?

Con más de 22 millones de visitas virtuales, la primera DC FanDome fue un éxito rotundo en 2020. Tal fue la recepción, que Warner ha optado por repetir la fórmula, convirtiendo la FanDome en uno de los grandes eventos anuales del año, tras repetirse un año más una Comic-Con virtual sin las grandes compañías. Este 16 de octubre, el evento comenzará a las 10:00 horas de la mañana, según el horario de California.

El evento podrá verse de manera gratuita en la web DCFanDome.com, aunque también estará disponible en los canales oficiales de la celebración en Twitch, YouTube, Facebook y Twitter, para que los seguidores tengan más formar de disfrutar de cada actividad, como poder ver el Salón de los Héroes. Para los más pequeños de la casa, habrá una experiencia propia, el DC Kids FanDome, al cual se accede por separado, en la web DCKidsFanDome.com

El DC FanDome estará subtitulado en varios idiomas que incluyen árabe, portugués, mandarín, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, ruso y, por supuesto, español.

Teniendo en cuenta que a las 10:00 de la mañana, hora de California, comenzará el DC FanDome, significa que será a las 19:00 horas de la tarde del mismo sábado 16 cuando los fans de España puedan ver el evento (a las 18:00 para aquellos que vivan en las Islas Canarias). Sin embargo, el horario en los diferentes países de Latinoamérica dependerá del huso horario.

Por ejemplo, aquellos que viven en México -horario de CDMX-, el evento comenzará a las 12:00 del mediodía, misma hora que para aquellos que residan en Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. Una hora antes, a las 11:00 horas, será cuando empezará la FanDome en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

A las 13:00 horas será cuando comience para aquellos que vivan en Chile, Paraguay, Bolivia, República Dominicana y Venezuela. A las 14:00 horas comenzará para los fans residentes en Argentina y Uruguay.

Son varios los paneles confirmados, aunque el horario de estos aún no ha sido detallado. En lo referente a novedades de cine, habrá un nuevo tráiler exclusivo de 'The Batman; nuevos contenidos de 'DC Liga de Supermascotas'; nuevo avance de 'Black Adam'; adelanto de 'The Flash', y un primer vistazo a 'Aquaman and the Lost Kingdom' y 'Shazam! Fury of the Gods'.

Entre las novedades de televisión, estarán los avances de las nuevas temporadas de 'Batwoman', 'The Flash', 'Superman & Lois' y 'Sweet Tooth'; homenaje de despedida a 'Supergirl', la cual termina tras seis temporadas; celebración de los 100 episodios de 'DC's Legends of Tomorrow'; primer vistazo a 'Naomi' y un adelanto del nuevo episodio de 'Stargirl'. Sobre HBO Max, habrá avances de 'El Pacificador (Peacemaker)' y de la miniserie 'DMZ', también habrá actualizaciones de 'Titans' y 'Doom Patrol'.