Hollywood dice adiós a Chadwick Boseman: "Un guerrero de la luz hasta el final. Un verdadero rey"

Chadwick Boseman attends the 90th Annual Academy Awards at Hollywood (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

La repentina muerte de Chadwick Boseman, el actor encargado de interpretar a Black Panther en las películas de Marvel Studios, ha impactado duramente no solo a los fans y actores de la Casa de las Ideas, sino a todo Hollywood.

La pérdida del actor de 43 años, que durante cuatro años luchó contra el cáncer en el más absoluto de los secretos, es un "golpe aplastante" según lo definió Jordan Peele, director de cintas como 'Déjame salir' o 'Nosotros'.

This is a crushing blow. — Jordan Peele (@JordanPeele) August 29, 2020

El director Taika Waititi, que dirigió para Marvel Studios Thor: Ragnarok, calificó la noticia de "devastadora" y lamentó "la péridda de uno de los grandes. "Que tengas un hermoso regreso, Rey. Te extrañaremos mucho", escribió la también directora Ava DuVernay.

Devastating news. We lost a great one. Takoto mai rā e Āriki. #chadwickboseman — Taika Waititi (@TaikaWaititi) August 29, 2020

May you have a beautiful return, King. We will miss you so. pic.twitter.com/jdip3RHoXb — Ava DuVernay (@ava) August 29, 2020

"Es duro escuchar esta noticia. Descansa en paz, hermano. Gracias por brillar con toda tu luz y compartir tu talento con el mundo. Todo mi amor para tu familia", escribió Dwayne 'The Rock' Johnson en sus redes sociales.

Hard to hear about this.

Rest in love, brother.

Thank you for shining your light and sharing your talent with the world. My love and strength to your family. https://t.co/hNAWav7Cq8 — Dwayne Johnson (@TheRock) August 29, 2020

"Un guerrero de la luz hasta el final. Un verdadero rey. Estoy sin palabras. Que se eleve en el poder", escribió la actriz Kerry Washington, protagonista de Django desencadenado.

"Qué perdida tan brutal. D.E.P. Chadwick", escribió Ryan Reynolds, actor que interpreta a Deadpool, el único de los antiguos X-Men que, tras la compra de Fox por parte de Disney tiene posibilidades de sumarse al Universo Marvel donde hubiera compartido planos con el actor fallecido.

Such a brutal loss. RIP, Chadwick. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 29, 2020

"Una de mis personas favoritas de todos los tiempos en el planeta, Chadwick Boseman, ha muerto después de 4 años luchando contra el cáncer. Un actor maravilloso y un hombre verdaderamente agradable", escribió la actriz Whoopi Goldberg.

1 of my all time favorite people on the planet Chadwick Boseman has passed away after a 4 years of fighting cancer. An wonderful actor & a truly nice man. R.IP. condolences to his family — Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) August 29, 2020

"Devastado y totalmente sin palabras", escribió el actor de la saga Fast and Furious Ludacris.

"Una pérdida inconmensurable. Desde Black Panther hasta Da 5 Bloods, Chadwick Boseman trajo fuerza y luz a la pantalla, en todo momento", escribió en su perfil de Twitter la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.