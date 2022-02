Hollywood despide a Ivan Reitman, una "leyenda" de la comedia: "Le debemos mucho"

MADRID, 14 Feb. (CulturaOcio) -

El mundo del cine en general, y de la comedia en particular, despide a Ivan Reitman. El director de Los cazafantasmas, Los gemelos golpean dos veces o Poli de guardería, falleció el pasado sábado 12 de febrero, aunque su fallecimiento se ha conocido en las últimas horas. Tras la triste noticia, Hollywood ha rendido homenaje en redes sociales al cineasta, que murió a los 75 años.

"Estoy en shock absoluto. Tuve el honor de trabajar cerca de Ivan y siempre fue una experiencia de aprendizaje. Dirigió algunas de mis comedias favoritas de todos los tiempos. Todos nosotros en la comedia le debemos mucho. Gracias por todo, Ivan", tuiteó Paul Feig, director de la película de 2016 Cazafantasmas.

Ernie Hudson, quien encarnó a Winston Zeddemore en Los cazafantasmas, se despidió del director. "Estoy profundamente entristecido por la pérdida de Ivan Reitman. Verdaderamente fue un gran hombre y cineasta a quien tuve el honor y el privilegio de conocer y trabajar con él. Mi más sentido pésame para Jason y toda la familia", dijo.

"Una leyenda. La cantidad de películas buenas que hizo es absurda Los cazafantasmas es mi película favorita", comentó Kumail Nanjiani.

"El estreno de Los cazafantasmas en UA Plainview fue como un concierto de rock. El lugar explotó de alegría. Fue uno de los momentos más memorables de mi infancia. Ivan Reitman influyó en todo lo que todos amamos de la comedia cinematográfica. Una verdadera leyenda", señaló Judd Apatow.

"Ivan Reitman era de la vieja escuela en el mejor sentido. Me encantó trabajar con él. Es triste que se haya ido, me hace sentir mayor y como si las películas de mi infancia estuvieran más lejanas que nunca", dijo Mindy Kaling.

"Desmadre a la americana, Los incorregibles albóndigas, El pelotón chiflado, Los cazafantasmas, Los gemelos golpean dos veces, Poli de guardería, Beethoven, Dave, presidente por un día, Space Jam, Partes privadas, Road Trip, Aquellas juergas universitarias. Qué legado de clásicos. Ivan Reitman siempre fue amable y solidario cuando nuestros caminos se cruzaron. Mi más sentido pésame para su familia", agregó Jon Hurwitz.

"Descansa en paz, Ivan Reitman", escribió Rosanna Arquette. "¡Qué gran pérdida! Demasiadas películas increíbles para enumerarlas aquí", agregó Emily V Gordon.

W. Earl Brown compartió una anécdota de su llegada al set de Deadwood. "Mi primer día no fue fácil. Ivan fue bastante duro. Estaba muy decepcionado con mi experiencia inicial. Cuando regresé a Cleveland unas semanas más tarde, la emoción se había ido. Esperaba más de lo mismo, pero cuando entré al set y escuché 'Earl', Ivan me rodeó con el brazo y dijo 'qué bueno tenerte de vuelta'. Me sorprendió su respuesta, luego me di cuenta de que ya había visto los diarios y ahora confiaba en mí. El resto de mi tiempo fue maravilloso, fue justo lo que sueñas que sería trabajar con un héroe tuyo. Descansa, Ivan. Gracias por las risas", contó.

“…it’s so good to have you back” I was taken aback by his response, then I realized he had seen the dailies by then and he now trusted me. The remainder of my time was wonderful— what you dream working with a hero of yours would be like.



La cuenta oficial en Twitter de Amazon Prime Video también recordó a Reitman. "Hombre legendario con un trabajo legendario. Descanse en paz, Ivan Reitman", se puede leer.