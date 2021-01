Hollywood condena al asalto al Congreso: "Hubiera sido una carnicería si no fueran personas blancas"

06 January 2021, US, Washington: A protester shouts inside the US Capitol after supporters of US President Donald Trump stormed the building where lawmakers were due to certify president-elect Joe Biden's win in the November election.

MADRID, 7 Ene. (CulturaOcio) -

Estados Unidos ha sido testigo del asalto al Capitolio por parte de los seguidores de Donald Trump mientras se llevaba a cabo el proceso de certificación de la victoria de Biden en las elecciones. Al igual que muchos otros ciudadanos, las estrellas de Hollywood han reaccionado a lo ocurrido para, en su gran mayoría, condenar los hechos a través de redes sociales.

"Imaginad si este fuera nuestro bando. Habría ríos de nuestra sangre en las calles y ni uno solo de nosotros estaría armado. Esto se ha permitido", publicó Mark Ruffalo. "Pensad en la carnicería si no hubieran sido personas blancas", agregó Chris Evans.

Imagine if this was our side. There would be rivers of our blood in the streets and not a single one of us would be armed. This has been allowed. #CoupAttempt — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) January 6, 2021

Just think of the carnage had they not been white. — Chris Evans (@ChrisEvans) January 6, 2021

"Viendo la anarquía en nuestra capital, matones apoyando un golpe, y profundamente entristecido. Los Murdoch han infligido demasiado racismo, sexismo, mentiras virulentas y daño a nuestra nación. Compañeros creadores de contenido, debemos cancelar las apariciones en Fox y usar nuestro poder para mantener los anuncios de nuestras producciones fuera de Fox", pidió el director James Mangold. "Mierda, el Capitolio de nuestra nación está siendo atacado por terroristas", lamentó Rainn Wilson.

Watching lawlessness in our capitol — thugs supporting a coup — & deeply saddened. The Murdochs have inflicted so much racism, sexism, virulent lies & damage to our nation. Fellow content makers, we must cancel appearances on Fox & use our power to keep ads 4 our shows off Fox. — Mangold (@mang0ld) January 6, 2021

Holy Shit our nations capitol is under attack by terrorists. — RainnWilson (@rainnwilson) January 6, 2021

"Que lo destituyan y lo echen. Ahora", pidió George Takei en referencia a Trump. "Necesitamos acusarlo por incitar a la violencia contra la nación. Debe quedar manchado de por vida y nunca podrá volver a presentarse a las elecciones. Luego hay que retirarla del la Casa Blanca inmediatamente. Es un traidor", opinó Mia Farrow.

Impeach and Remove him. NOW. — George Takei (@GeorgeTakei) January 6, 2021

We need to speedily impeach him for inciting violence against the nation. He must be stained for life and can never run again. Then remove him from the WH immediately. He’s a traitor. — Mia Farrow (@MiaFarrow) January 6, 2021

James Gunn cargó contra el mandatario, quien hizo un llamamiento a la calma después de que sus seguidores asaltaran el Capitolio. "Ahora, Trump tuiteó algo ahora. Lo cual es bueno. Tuvo que esperar hasta después de que sus seguidores pasaran a empujones a la policía y entraran al edificio del Capitolio y hubiera un enfrentamiento con armas, pero, ya sabes, está bien", dijo.

So, Trump tweeted something now. Which is good. He had to wait until AFTER his followers had pushed past police and entered the Capitol building and there was a face off with guns, but, you know, okay. https://t.co/TAT8CBsYuk — James Gunn (@JamesGunn) January 6, 2021

"Es hora de la Enmienda 25, Sección 4", señaló Sharon Stone. Este artículo de la Constitución estadounidense aborda situaciones en las que un presidente no puede seguir llevando a cabo sus funciones pero se niega a dejar el puesto. "Enmienda 25, por el amor de Dios", tuiteó Rosie O'Donnell, quien también pidió que Trump fuera arrestado de inmediato.

It’s time for the 25th AMENDMENT, SECTION 4. 🇺🇸 — Sharon Stone (@sharonstone) January 6, 2021

Ava DuVernay comentó un impactante vídeo en el que se puede ver a dos manifestantes pro-Trump recreando la muerte de George Floyd. "El lenguaje de la supremacía blanca es un lenguaje de cobardía disfrazado de dominio", escribió.

The language of white supremacy is a language of cowardice disguised as dominance. https://t.co/KXox6QdGH9 — Ava DuVernay (@ava) January 6, 2021

Twitter no ha sido el único medio de expresión de las celebridades. Los presentadores de los principales late night de Estados Unidos también han opinado al respecto en sus programas. Jimmy Fallon condenó el asalto, tachándolo de "terrorismo" y "golpe de estado". "Lo de hoy fue una vergüenza y una decepción, pero lamentablemente no fue una sorpresa", esgrimió.

Jimmy Kimmel hizo lo propio en su programa. "Ha sido un día terrible en la historia de este país", declaró el presntador.

Stephen Colbert criticó la "retórica fascista" de Trump y la "cobardía" de los republicanos, mientras que James Corden dijo que lo ocurrido era "el último baile de Trump en la peor fiesta".