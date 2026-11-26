La historia real detrás de Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra, la película bélica que arrasa en Netflix - NETFLIX

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra, la película dirigida por Peter Barg (Hancock, Collateral) e inspirada en hechos reales, ya está disponible en Netflix. El filme sigue a cuatro jóvenes estrellas del fútbol americano que se ven obligados a alistarse en el ejército tras la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Ya convertidos en militares, revivieron su antigua vida jugando un partido en la isla de Guadalcanal, que pasó a conocerse como el Mosquito Bowl.

La película está basada en el libro del periodista ganador del Premio Pulitzer Buzz Bissinger, que narra cómo se desarrolló este partido en plena guerra y quiénes fueron los jóvenes que lo organizaron. Pero ¿cómo fue exactamente la historia real en la que está basado el filme de Netflix?

Durante la Segunda Guerra Mundial, entre los marines destinados en la isla de Guadalcanal (ubicada en las Islas Salomón, en Oceanía), se dio el caso de que había bastantes exjugadores de fútbol americano profesionales. Según relata Bissinger en su libro, allí coincidieron dos regimientos que ya mantenían una rivalidad de por sí y que acabaron formando cada uno su propio equipo para disputar un partido.

"Fue un momento en el que pudieron no solo reconectar con su identidad, sino también experimentar alegría por última vez, algo que el partido les proporcionó no solo a ellos, sino a todos los marines que lo veían o lo escuchaban", explica el director del filme, Peter Berg. Después del partido, no les quedó otra que volver a entregarse a la guerra, pero "durante ese breve instante", sostiene el cineasta, "pudieron reír, sonreír y ser humanos".

El partido, que acabó en un empate 0-0, contó con programas impresos, camisetas, porterías construidas por los propios participantes e incluso fue retransmitido por radio -la llamada Mosquito Network- para los militares que se encontraban en barcos e islas repartidos por todo el Pacífico.

LOS PROTAGONISTAS DE LA HISTORIA REAL QUE INSPIRÓ LA PELÍCULA

En el reportaje firmado por Bissinger, cuatro jóvenes destacan como protagonistas del relato: John McLaughry, Bob Bauman, Tony Butkovich y Dave Schreiner. En la película, los cuatro son interpretados, respectivamente, por Nicholas Galitzine, Bill Skarsgard, Ray Nicholson y Tom Francis.

Butkovich fue un prometedor jugador de fútbol americano procedente de una familia de siete hermanos, y que Bissinger describe como "un tipo duro". Schreiner, distinguido en dos ocasiones como "all-american" por su trayectoria como deportista amateur, dejó tras de sí una abundante correspondencia que mantenía tanto con su familia como con su prometida, Odette Hendrickson. A través de esos escritos, el autor pudo conocer más acerca de él, a quien describe como una persona con "una humildad increíble", "muy, muy exigente consigo mismo y casi tímido".

Bauman, el mejor amigo de Schreiner, es descrito en el libro como un joven más tranquilo y "despreocupado", siempre intentando sacar del caparazón a su amigo. Por último, McLaughry, hijo de un conocido entrenador de fútbol americano, fue el único de los cuatro que sobrevivió a la guerra.

"Creo que era a quien todos admiraban. No era un fanfarrón. Era un gran líder porque sabía escuchar y no corría riesgos innecesarios", explica el autor. De McLaughry también se conservaron sus cartas, así como sus obras de arte pues, además del deporte, la pintura fue otra de sus grandes pasiones.

Tres meses después del partido, los marines fueron destinados a Okinawa. De los 64 que jugaron en el Mosquito Bowl, 14 perdieron la vida en la batalla que se libró allí en 1945. "Salieron ahí fuera y enseguida se dieron cuenta de que aquello no era un juego", sostiene Berg en una entrevista con la revista TIME. "La tragedia es la pérdida de esa inocencia", reflexiona.

El primero de los cuatro protagonistas en morir fue Butkovich, con tan solo 24 años. Poco después fallecieron Bauman y Schreiner, mientras que McLaughry fue el único que sobrevivió. Tras la guerra, entrenó a jóvenes jugadores de fútbol americano en tres universidades de Estados Unidos y retomó su otra gran afición, la pintura.