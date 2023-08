El hilarante motivo por el que Logan Paul abandonó Oppenheimer: "No pasa nada"

MADRID, 22 Ago. (CulturaOcio) -

Oppenheimer es sin duda alguna uno de los grandes éxitos cinematográficos del año y ya acumula casi 720 millones de dólares en taquilla. Pero no todos quienes han acudido al cine a ver el filme de Christopher Nolan han quedado entusiasmado con su relato sobre la creación de la bomba atómica. El popular streamer y deportista Logan Paul ha sido uno de ellos en admitir que se salio del filme durante la proyección.

Tal y como apunta el último episodio de Impaulsive Podcast con los directores de Háblame, Danny y Michael Philippou. Logan Paul ha comparado la experiencia que tuvo al ver Háblame en los cines con la de Oppenheimer. Según Paul, los primeros 20 minutos de la cinta de los hermanos Philippou le engancharon para ver el resto de la película, pero no ocurrió lo mismo con la cinta de Nolan. "Me salí de Oppenheimer", afirmó el creador de contenido.

"Todo explicaciones y no pasaba nada en estas escenas llenas de diálogos", declaró Paul. "No sabía qué estaban tratando de hacer, ¿qué estás haciendo? Todos estaban hablando. Una hora y media, 90 minutos hablando, hablando, hablando. Todo son explicaciones. No pasaba nada", señaló.

Además, Logan Paul reveló que tuvo una experiencia similar con otra de las cinta de Nolan... aunque esta sí que terminó enganchándole. "Cuando llevaba 18 minutos en Interestelar y estaba pensando en salir del cine porque era muy lenta, y ahora Interestelar es mi top 3 de películas favoritas", reconoció.

A pesar de la extensa duración de las cintas de Christopher Nolan, los filmes del director de Memento u Origen recaudan grandes cifras en taquilla, contando en su filmografía con películas que superan las dos horas de duración como su trilogía de El caballero Oscuro, la mencionada Instellar o Dunkerque, todas éxitos de taquilla.