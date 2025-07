Hernán Cortés es el villano en el tráiler de Batman Azteca que desata la polémica: "Basura infecta hispanofóbica"

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

Batman Azteca: Choque de imperios ya tiene tráiler y, como era de esperar dada la premisa de la película, que reimagina al caballero oscuro como un joven azteca que se enfrenta a los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés, este ha despertado la polémica en redes sociales. Así, algunos tachan al filme de animación de "hispanofóbico" y de promover la llamada Leyenda Negra, mientras que otros aplauden, y mucho, la perspectiva que toma.

"Hijo mío, tu obligación es estar dispuesto a todo para salvar a tu gente", le dice su padre a Yohualli Coatl (el equivalente en la cinta a Bruce Wayne) en el adelanto, que poco después muestra cómo el hombre es asesinado a sangre fría por Hernán Cortés, personaje que a su vez sería el trasunto del villano Dos Caras, y que además ordena matar a todo el pueblo.

El tráiler sigue entonces a Yohualli, que logra escapar de los invasores y refugiarse en Tenochtitlán, donde decide entrenar para convertirse en "el mejor guerrero que nunca nadie haya visto" y detener así a Cortés.

Aparte de esta nueva versión de Batman, las imágenes desvelan que el filme incluirá también a los equivalentes de Catwoman y el Joker, otros dos icónicos villanos del universo de Gotham. "Encontrad al murciélago y al gato y descuartizadlos", exige el capitán español al que pone voz el actor español Álvaro Morte, estrella de La casa de papel.

Aunque el tráiler ha sido recibido con emoción por parte del público, también ha recibido críticas por su representación de los españoles y su llegada a América. "No sé qué es esta basura infecta hispanofóbica que abraza las tesis pro británicas con el sello de Batman", ha expresado un periodista en X, antes Twitter, denunciando que "la hispanofobia y la aceptación de las tesis británicas de la Leyenda Negra son el resultado de un proceso histórico alimentado por la propaganda política, el relato hegemónico anglosajón y el desinterés y rechazo de los propios países hispánicos a construir un relato alternativo".

La hispanofobia y la aceptación de las tesis británicas de la Leyenda Negra son el resultado de un proceso histórico alimentado por la propaganda política, el relato hegemónico anglosajón y el desinterés y rechazo de los propios países hispánicos a construir un relato alternativo https://t.co/GpoCpMSuU5 — David Lorao (@goonielor) July 25, 2025

"Oigan si los mexicanos podemos aceptar que se hacían sacrificios innecesarios en nombre de los dioses ¿Por qué los españoles no pueden aceptar que eran genocidas?", escribió un usuario en respuesta a dicha publicación. "Sabemos que tu tatarabuelo no eres tú solo acepten que no siempre fueron los buenos no es tan difícil", añadió. "¿Por qué hay tanto español llorando por un Batman azteca?", se quejaba otro usuario.

Oigan si los mexicanos podemos aceptar que se hacían sacrificios innecesarios en nombre de los dioses

¿Por qué los españoles no pueden aceptar que eran genocidas? 😭



Bro sabemos que tú tatarabuelo no eres tú solo acepten que no siempre fueron los buenos no es tan difícil https://t.co/bvdyZqIPGm — 🐸 (@Noproblem05) July 25, 2025

Por qué hay tanto español llorando por un batman azteca? Wtf, como les gusta ser extremistas https://t.co/nLte1JBCI9 — Luna 🏳️‍⚧️ (@trainer_sora) July 26, 2025

Cabe decir que no es la primera vez que una historia de superhéroes es criticada por abordar la conquista de América y es que en 2023, un capítulo de What If...? (¿Qué pasaría sí...?), la serie de animación en la que Marvel explora realidades alternativas y variantes de sus personajes, presentaba a los invasores españoles como los villanos de la historia de Kahhori, una joven mohawk que usa el poder del Teserracto para salvar a su pueblo del asedio de los conquistadores. Ya entonces algunas voces acusaron a La Casa de las Ideas de falta de rigor histórico, mientras que otras se mostraron de acuerdo con el relato.

Batman Azteca: Choque de imperios se estrenará en cines de México, así como en HBO Max, el próximo 18 de septiembre. El reparto de voces de la cinta cuenta con Horacio García Rojas como Yohualli, Álvaro Morte como Hernán Cortés/Dos Caras y Omar Chaparro como Yoka/Joker, entre otros.

No es la primera vez que Batman se traslada a una época fuera de en la que habitualmente se le enmarca tanto en las grapas como en las películas. El caballero oscuro hizo frente al Joker en el Japón feudal en Batman: Ninja, que cuenta incluso con la reciente secuela Batman Ninja vs. Yakuza League, sin olvidar Batman: Gotham a luz de gas, donde el cruzado de la capa se enfrenta a Jack el Destripador en el Gotham del siglo XIX.